Chomutov

Tři společnosti a každá má jiný tarif a doplňkové služby. Mezi ty „dražší“ taxislužby se v Chomutově řadí Global Plus a Alfa taxi. Jejich jízdné se pohybuje v částce 34 korun na kilometr. V případě Global Plus je to cena pro jízdu do 25 kilometrů, nad tento limit je cena 30 korun za kilometr. U Alfa taxi je tato částka pro cestu ve městě, mimo město stojí kilometr 30 korun. Obě společnosti navíc nabízejí rozvoz 24/7, odvoz na letiště, drink servis a taxi s řidičkou pro ženy.