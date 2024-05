/FOTO, VIDEO/ S koncem Třetí říše a jejím zločinným režimem jsou úzce spojené pochody smrti. Aby nacisté zametli stopy po koncentračních táborech, vyhnali na poslední cestu stovky tisíc vězňů. Cestou umírali zimou, hladem, žízní, vyčerpáním nebo násilnou smrtí dospělí i děti.

Pochody smrti v Chomutově připomíná smutná tabule. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Pochody smrti procházely na konci druhé světové války i přes Chomutovsko, což připomíná tabule, kterou nechalo město nově umístit u hřbitova v Horní Vsi.

„Dramatickou se situace ve městě stala na počátku druhé poloviny dubna 1945. V úterý 17. dubna prošel chomutovskými ulicemi 'pochod smrti' – průvod asi dvou tisíc vězňů, evakuovaných z poboček koncentračního tábora Buchenwald,“ píše se v chomutovské kronice z roku 1945. „Vlakem dojeli do stanice Pohraniční u Hory Sv. Šebestiána, odkud pokračovali pěšky přes Křimov a Krásnou Lípu do Chomutova. Z Chomutova vedla další trasa pochodu smrti na Údlice, Postoloprty, Libochovice a Lovosice do Terezína.“

Při průchodu Chomutovem zahynulo vysílením nebo bylo zastřeleno kolem sta vězňů. Pochovaní jsou právě na hřbitově v Horní Vsi.

Kronika také popisuje příjezd vlaku s dalším transportem z koncentračního tábora, který dorazil jen o několik dní dříve na nádraží v Březně u Chomutova, kde stál asi týden. Za tu dobu v něm zahynulo dalších více než 280 vězňů.

Transporty smrti si v Evropě vyžádaly na 250 tisíc životů. Přesto se na ně téměř zapomnělo. Hroby jejich obětí jsou beze jmen, další ani nebyly nalezeny. Trasy pěších pochodů také zůstávají neoznačené.

