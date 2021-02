„K finančním objemům uvedeným pro jednotlivé okresy je nutno připočíst další prostředky v celkové výši zhruba 60 milionů korun určené na 126 drobných stavebně-strojních rekonstrukcí, například na doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace, výměny dílčích částí technologií typu čerpadla, dmychadla a podobně. A navíc ještě prostředky určené na inženýrsko-projektovou činnost související s přípravou a realizací všech staveb plánu na rok 2021,“ říká mluvčí SVS Mario Böhme.

Ve srovnání s rokem 2020 se počítá se zvýšeným objemem oprav, letos tak provozní společnost SčVK provede opravy v objemu 352,1 milionu Kč.

Do vodohospodářského majetku ze skupiny Severočeská voda tak v roce 2021 půjde v rámci investic a oprav téměř 1,8 miliardy Kč, což představuje další nárůst oproti minulému roku.

„SVS spravuje majetek v hodnotě přes 100 miliard korun, je to například 9 000 kilometrů vodovodního a 4 000 kilometrů kanalizačního potrubí, 200 čistíren, 60 úpraven vody či 1 000 vodojemů. Abychom mohli předat budoucím generacím provozuschopnou vodárenskou infrastrukturu, je potřeba nepolevit v našem úsilí a i nadále zodpovědně a efektivně investovat do její obnovy. Což je vlastně nikdy nekončící proces,“ vysvětluje generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Investiční zajímavosti a čísla roku 2021



Nahradíme 4 nevyhovující zdroje pitné vody v objemu 24 mil. Kč.

Modernizujeme 6 úpraven vody za 196 mil. Kč a 9 čistíren odpadních vod za 99 mil. Kč.

Rekonstruujeme 7 vodojemů za 53 mil. Kč.

Bude rekonstruováno 43 840 m vodovodů a 16 860 m kanalizace celkem za 882 mil. Kč.

Nejstarší modernizované stavby



Chomutov – rekonstrukce ocelového vodovodu a kanalizace z roku 1903

Děčín – rekonstrukce kanalizace z roku 1903



Největší zahajovaná investice:

Mšené-lázně, rekonstrukce ÚV Brníkov, celkové investiční náklady 231 mil. Kč



Rozdělení investičních prostředků v roce 2021 po okresech



Liberecký kraj



Okres Česká Lípa 20 staveb 95,94 mil. Kč

CL007111 Česká Lípa, VDJ Špičák 2A – rekonstrukce

CL006054 Cvikov, Pod Léčebnou, Nemocniční, Ústavní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

CL022050 Jablonné v P., náměstí Míru – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

CL007155 Česká Lípa, sídliště Sever – rekonstrukce vodovodu

CL009074 Doksy, Lesní – rekonstrukce vodovodu II. etapa



Okres Jablonec n. Nisou 11 staveb 152,81 mil. Kč

JN037036 Železný Brod, ČOV – rekonstrukce

JN008078 Jablonec n. N., Kokonín – odstranění kanalizačních výustí

JN008360 Jablonec n. N., Kokonín – převedení OV na ČOV Rychnov

JN029059 Rychnov u Jablonce n. N., ČOV – rozšíření

JN008377 Jablonec n. N., Rychnovská – rekonstrukce kanalizace



Okres Liberec 16 staveb 92,48 mil. Kč

LI020114 Hrádek n. N., Liberecká – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

LI032712 Liberec, Slovanské údolí, Javorová, Purkyňova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

LI032500 Liberec, Ondříčkova, Heydukova, Hálkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

LI032736 Liberec, Jiskrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

LI022110 Chrastava, Bílokostelecká, III. etapa – rekonstrukce vodovodu



Ústecký kraj



Okres Chomutov 15 staveb 108,73 mil. Kč

CV031005 Radonice, ČOV – rekonstrukce

CV011194 Chomutov, Moravská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

CV012094 Jirkov, Chomutovská, K. Čapka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

CV011185 Chomutov, Na Příkopech, I. etapa – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

CV034021 Strupčice – rekonstrukce přívodního řadu



Okres Děčín 30 staveb 136,73 mil. Kč

DC002026 Benešov n. P. – odstranění kanalizačních výustí DC35, DC36, DC146

DC058006 Bynovec, VDJ Kámen hlavní – rekonstrukce

DC007206 Děčín, Labské nábřeží – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DC052115 Varnsdorf, Pod Hrádkem, Petra Bezruče – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

DC052092 Varnsdorf, Pohraniční stráže, Severská, Turnovská, Šumavská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu



Okres Louny 16 staveb 113,28 mil. Kč

LN085189 Žatec, Purkyněho – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

LN027033 Kryry, Pivovarská, Valovská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

LN074013 Tuchořice, Nečemice – náhrada vodního zdroje "Nečemice horní" (studna)

LN028023 Lenešice, Knížete Václava – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

LN038145 Louny, Čs. armády, Schovánka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu



Okres Litoměřice 22 staveb 289,24 mil. Kč

LT124017 Vrutice, ÚV – rekonstrukce

LT030042 Hoštka, ÚV Malešov – rekonstrukce

LT073029 Mšené-lázně, ÚV Brníkov – rekonstrukce

LT133007 VDJ Michalovice – AŠ Libochovany – rekonstrukce přivaděče

LT093082 Roudnice n. L., Riegrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

LT060111 Litoměřice, Kollárova, Čelakovského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu



Okres Most 18 staveb 84,63 mil. Kč

MO022014 Louka u Litvínova, Husova – rekonstrukce vodovodu

MO027264 Most, ČSA, U Gymnázia – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

MO027279 Most, Prokopa Holého – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

MO027265 Most, Dvořáka, Biebla – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

MO012013 Horní Jiřetín, U Jezera – rekonstrukce vodovodu

MO003008 Bělušice, Bedřichův Světec – rekonstrukce vodovodu



Okres Teplice 12 staveb 91,39 mil. Kč

TP037226 Teplice, Duchcovská (u Mariánského dvora) – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

TP006108 Dubí, Ruská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

TP028016 Novosedlice, Vrchoslavská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

TP007052 Duchcov, Vrchlického – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

TP030028 Osek, VDJ Osek – Dub 1 a VDJ Osek – Dub 2 – rekonstrukce



Okres Ústí n. Labem 14 staveb 126,74 mil. Kč

UL038515 Ústí n. L., Hynaisova a okolí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

UL003010 Libochovany, přemostění Labe – rekonstrukce vodovodu

UL023028 Povrly, Ústecká – rekonstrukce kanalizace a vodovodu II

UL046031 Trmice, Chelčického, V Polích – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

UL046034 Trmice, Vančurova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

UL003008 Dolní Zálezly, Květinová – rekonstrukce kanalizace a vodovodu