Chomutov chce ještě víc podpořit třídění bioodpadu. Do ulic města proto tamní technické služby přistavily dvacet nových hnědých kontejnerů o objemu 1100 litrů. Vyvážení právě začalo.

Hnědý kontejner na bioodpad | Foto: se svolením Technických služeb města Chomutova

Na vytipovaná stanoviště nádob v Chomutově přibyla dvacítka nových hnědých kontejnerů. Technické služby města je budou vyvážet v rámci pravidelných svojů vždy jednou za dva týdny. Poprvé se tak stalo v pondělí 13. března.

„Jako každý rok bude ze svezeného bioodpadu vytvořen kompost, který poslouží jak zahrádkářům, tak pro hnojení městských záhonů," uvedla Petra Lípová z Technických služeb města Chomutova (TSMCH).

„Většinu bioodpadu vyprodukují lidé z rodinných domů nebo zahrádkáři, do nádob však mohou rostlinný odpad vhazovat i obyvatelé bytů, kteří jistě mají například slupky od zeleniny, ovoce, kávovou sedlinu a podobně. To vše do nádob na bioodpad patří,” uvedl ředitel TSMCH Zbyněk Koblížek.

Město mají technické služby pro svoz tohoto druhu odpadu rozdělené na deset částí, z každé se bude postupně svoz konat každých čtrnáct dní až do 8. prosince. Termíny svozu z jednotlivých oblastí jsou k dispozici na stránkách tsmch.cz v sekci Harmonogram činností.

Jednou za měsíc bude každá nádoba na bioodpad vymytá. „Mytí probíhá pomocí speciální mycí nástavby na svozovém vozidle. Po vysypání odpadu se dovnitř nádoby vsunou vysokotlaké trysky, které ji proudem vymyjí užitkovou vodou bez přidaných chemikálií,” doplnil vedoucí provozovny hospodaření s odpady Marek Pohl.

Jak upozornila Petra Lípová, do kompostárny chomutovských technických služeb se ročně dostane až osm set tun bioodpadu.

Do hnědých nádob na bioodpad patří především posekaná tráva, drobné větvičky, suché květiny, vypletý plevel, slupky od ovoce a zeleniny, skořápky od vajec, kávová sedlina, pecky a podobně.