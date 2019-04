Nakupujícím umožní, aby pořizovali potraviny či kosmetiku v biokvalitě, aniž by spolu s tím odnášeli i hromadu igelitových obalů. Co potřebují, si odsypou a odlijí do nádob přinesených z domova, nebo si mohou na místě pořídit plátěné tašky.

Bezobalák chce v polovině května na chomutovské poliklinice otevřít Lucie Mesteková z Místa. Maminka šestileté dcerky, která má na zřeteli šetrné zacházení s přírodou i vlastním tělem a snaží se pro ně získat i ostatní. „Neberu to jako trend. Je důležité, abychom redukovali odpad, a čím více lidí myšlenka osloví, tím lépe,“ je přesvědčená.

V prodejně nabídne převážně sypané bio potraviny, například různé druhy rýže, obiloviny, luštěniny, ořechy, sušené ovoce, těstoviny, ovesné kaše a koření. „Dále nemléka, tedy rostlinná mléka z mandlí nebo ořechů, která neobsahují laktózu, takže je mohou i lidé s bezlaktózovou dietou a vegani,“ poznamenala zakladatelka Bezobaláku.

K dostání bude i česká přírodní kosmetika od tuhých mýdel a suchých šamponů po samotné ingredience, aby si nakupující mohli vyrobit vlastní přípravky na míru. Pro očistu domácnosti bude možné sáhnout po jedlé sodě, univerzálním čisticím prostředku, pracím gelu, aviváži či čističi na toaletu šetrném k přírodě.

„Budeme na ně mít vratné kanystry,“ uvedla Mesteková. „Pro sypké zboží můžeme nabídnout papírové sáčky, tašky z biobavlny a máme tu také zavařovací sklenice,“ nabízí řešení pro ty, kdo si ještě neopatřili vlastní textilní sáčky a znovupoužitelné nádoby.

První chomutovský Bezobalák ještě nestačil otevřít, na svých facebookových stránkách už má ale stovky příznivců. „Tak šup, otvírat,“ vyzývá tam Jan M. Adam. „To je úžasná zpráva,“ napsala Lucie Vaninová. Také další se zajímají, kdy už bude konečně otevřeno.

K myšlence otevřít vlastní prodejnu založenou na konceptu zero waste, tedy bez zbytečného odpadu, se Lucie Mesteková dopracovala zhruba po čtyřech letech. „Jako rodina se snažíme redukovat odpad. Když chodíme na procházky do lesa, sbíráme tam odpadky a sami pořizujeme jen to, co opravdu potřebujeme. K tomu jsem se začala zajímat o to, co jíme, v jaké kvalitě a v čem je to zabalené,“ vylíčila mladá žena.

„V bezobalových obchodech například v Litoměřicích a v Praze jsem nakupovala poslední dva roky, bývalo to ale jen příležitostně, když bylo možné cestu spojit s výletem. Tady mi chyběl a říkala jsem si, jestli by tu někdo nechtěl bezobalák otevřít. Nakonec se mě mamka zeptala, proč si nějaký neotevřu sama,“ uzavřela s úsměvem.

S rozjetím bezobalového obchodu by mohla pomoci crowdfundingová kampaň, díky které je možné vybrat mezi veřejností peníze. Začne do týdne na Startovači.