Je jednou z nejlepších světových musherek, což opět dokázala na nedávném mistrovství světa psích spřežení v Savojských Alpách ve Francii. Martina Štěpánková je první Češka, která vybojovala mistrovský titul v disciplíně skijöring s jedním psem a další v kombinaci. V drsném a ryze severském sportu boduje přesto, že musí za sněhem dojíždět do Krkonoš. Protože žije v Jirkově, trénuje také na Lesné.

„Obě zlaté medaile pro mě mají stejnou váhu jako každé jiné,“ prohlásila sportovkyně, která je několikanásobnou držitelkou titulů mistra světa, Evropy a České republiky. „Pocitově je ale vítězství cennější o to, že jsem první Češka, která ho získala. Navíc v kombinaci, což je pro Skandinávce královská disciplína,“ hřeje ji. Jedná se o jízdu psího spřežení s pulka saněmi s povinnou zátěží a jezdcem a dále skijöring, při němž je jezdec připoutaný tažným lanem ke psovi.

„Letos závody vyšly naprosto skvěle, i když jsme měli tento rok nejhektičtější,“ podotkla závodnice, která kloubí sport s rodičovskou dovolenou. „Manžel natáčel a závod on-line přenášel a komentátor tomu dal takovou šťávu, že jsme brečeli my i babičky. Záběry jsme si pouštěli několik dní,“ popsala silné pocity z mistrovství a dní poté.

Martina Štěpánková se mushingu věnuje sedmnáct let. Závodí v několika disciplínách: ve skijöringu, pulce, dále scooteru, kde psi táhnou speciální koloběžku se závodníkem, a canicrossu, což je běh, při němž je běžec coby vůdce napojený lanem na psy.

Když člověk běží se psy

„Z podzimních disciplín je pro mě nejtěžší canicross, kdy člověk trénuje sám sebe. Musíte stačit psovi, utíkat za ním a co nejméně ho brzdit. Pes vystartuje a běží si svoje na plné obrátky. Je na běžci, aby v té rychlosti zvládal zvedat nohy a nepřekážel,“ přiblížila. „Bližší je mi koloběžka. Někdo si sice říká, že se jen vezu, ale není to tak. Psovi musíte pomáhat a odšlapávat, aby měl co nejlepší čas,“ nastínila.

Naprostým vrcholem jsou ale pro ni stejně jako pro většinu musherů disciplíny na sněhu: pulka a skijöring. „Tam si to užívám. Zima je prostě nádherná,“ je přesvědčená musherka.

Jakmile Krušné hory přikryje nadílka sněhu, trénuje na Lesné. „Máme to kousek od domu a majitel horského areálu nám vychází vstříc. Když je dobré počasí, upravuje nám tratě, za což jsme strašně vděční. Když sníh není, nezbývá nám než jet do Krkonoš,“ uvedla s tím, že podobnou cestu podniká až desetkrát za zimu.

Do týmu jirkovské musherky patří čtyři evropští saňoví psi. Závodí s nimi i její manžel, který je také musher a profesionální závodník. Rodina se dvěma dětmi a psí smečkou žije poněkud překvapivě v jednom ze sídlištních bytů. „Chceme si pořídit domek, ale ani tam si neumím představit, že by psi žili na dvoře. Jsou to členové naší rodiny,“ prozradila musherka.

Triumf Martiny ŠtěpánkovéMistrovství světa v závodu psích spřežení federace IFSS on-snow se konalo na přelomu ledna a února ve Francii. Martina Štěpánková coby člen týmu Fitmin vybojovala zlato ve skijöringu s jedním psem, zlato v kombinaci a čtvrté místo v pulce s jedním psem.