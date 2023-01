Podle jeho slov tyto děti nemají potřebné školní vybavení, vhodné oblečení a jsou tak vyloučené z her, kolektivu a zážitků, které by mohly utvářet jejich osobnost. "Jejich rodinám stačí, že jde dítě občas do školy. Vodit ho na kroužek, to ve vyloučených lokalitách neexistuje,” zdůraznil Ráža.

Kromě toho, že “děti ulice” většinou nemají možnost pěstovat koníčky, obvykle ani neopouštějí místo, kde vyrůstají. Tím se do budoucna snižuje jejich šance na lepší život. I proto je podle Ráži důležité, když docházejí alespoň do nízkoprahového centra. Jedno takové je například v Chomutově na sídlišti Kamenná, další služby nabízí Světlo Kadaň na Kadaňsku, v Karlových Varech a Ostrově.

"Tyto děti se jinam nepodívají. Díky finančním darům, které snad časem přijdou, bychom je ale chtěli vzít třeba do Litvínova na ziplajnu nebo bobovou dráhu. Jakmile je někam vyvezeme, jsou jako vyměněné. Konečně totiž mají možnost zažívat i jiné situace - takové, které zažívají běžné děti,” nastínil ředitel.

Borůvky na stromech

O tom, jak bývají výlety prospěšné a důležité, ví mnohé Mirka Hanyková, která pracuje jako vedoucí sociální služby v nízkoprahovém klubu v Chomutově na Kamenné. "Pamatuji si, když jsem děti vzala do lesa. Šli jsme stezkou, na které plnily úkoly, a já nabídla, že jim dám nápovědu, když mi nasbírají dvacet borůvek,” přiblížila jeden z výšlapů. "Děti ale začaly koukat po stromech, protože nevěděly, kde borůvky rostou, nejsou zvyklé se pohybovat v lese. Bylo to v začátcích mé kariéry a já z toho byla dost vyděšená,” popsala.

Proto s kolegy pořádá výšlapy do blízkého okolí, které nestojí moc peněz. Děti vytáhli například na Blatno na vrch Na Kočičáku nebo do Bezručova údolí. "Je to pro ně zážitek, i když nejdřív brblají a stále se ptají, kdy už tam budeme, a jak dlouho to bude trvat. V Bezručově údolí byl pro některé děti adrenalin, když měly přejít dřevěnou lávku,” dokreslila.

Cílem spolku je vybrat 60 tisíc korun. Proto založil dobročinnou sbírku na serveru Donio. Jedná se o známou platformu, která je tu pro všechny, kdo mají chuť změnit svůj či něčí životní příběh. Vybrané peníze Světlo Kadaň použije pro vzdělávací, výchovné a zážitkové výlety pro děti ze sociálně vyloučených lokalit v Kadani, Radonicích, Chomutově, Ostrově, Karlových Varech a Chebu.