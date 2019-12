Sedmatřicetiletý Luboš Tischler zlomil nad klasickou oslavou Vánoc hůl před několika lety. „Byl jsem znechucený. Vánoce jsem od dospělosti vnímal hlavně jako chaos, pachtění po obchodech a slib pohody, který se nikdy nesplní,“ vypráví Chomutovan. Rozhodl se proto přemluvit přítelkyni k odjezdu do Thajska. Krátký odpor rodičů a sourozenců dvojice vydržela a pět dní před Štědrým dnem odletěla do Asie s vidinou cachtání v moři a bezstarostného popíjení drinků. Idylka ale vzala nakonec za své. „Když nám začaly chodit zprávy a fotky od rodiny a kamarádů od štědrovečerní večeře a s dárky, bylo zle,“ pokračuje Luboš Tischler. „Seděli jsme sami dva v pokoji a ta vysněná pohoda a klid nám byly na obtíž. Stýskalo se nám a nemáte se vůbec čeho chytit, nic vám domov nepřipomene – jídlo jiné, prostředí jiné, počasí taky,“ doplňuje. Další rok už dvojice slavila svátky opět v rodinném kruhu.

Podle údajů cestovních kanceláří jsou však vánoční zájezdy čím dál oblíbenější. „I přesto, že jsou pobyty na Vánoce a Silvestra dražší, než tomu bývá v běžném roce, zájem o ně každý rok stoupá. Loni to bylo o dvacet procent,“ vypočítává mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

Češi nejčastěji míří ve vánočním čase do Egypta, Spojených arabských emirátů nebo také na Kubu, do Thajska či Dominikánské republiky.

Porušení tradic, které se vpily hluboko do mysli, zanechalo zkažený dojem z Vánoc i v 27leté Kamile Skálové z Jirkova. Do exotiky ani cestovat nemusela, stačilo změnit zaběhnutý program. „Když jsem poznala svého nynějšího muže, oslavili jsme svátky jak s jeho rodinou, tak s tou mojí a bylo to skvělé. Jenže tam, kde pro mě Štědrý den končil, tedy u posezení u Popelky, cukroví a dárků, ten jeho začal,“ popisuje Jirkovanka. „Štědrý den tradičně zakončoval s asi dvacítkou dalších lidí na večírku v hospodě,“ říká Skálová. „Takže jsem najednou musela pobrat dárky, říct překvapené rodině, že ještě něco mám a jít,“ pokračuje.

Z úlitby partnerovi se nakonec stala vánoční katastrofa. „Do hodiny jsem bulela jak malá holka, protože atmosféra byla úplně v tahu. Místo Popelky běžel záznam turnaje v šipkách, místo mých nejbližších tam čekali úplně cizí lidé. Víckrát už jsem to neudělala,“ dodává mladá žena.

Výroba věnců i ozdob

A pokud ani vy nechcete měnit zaběhlé zvyky a naopak pátráte, kde atmosféru ještě více nasát, můžete zamířit na kulturní akce. Zajímavý program má na tuto neděli připravený skanzen Stará Ves v Chomutově. Příchozí mají příležitost vyrobit si adventní věnce, ozdoby na strom či svícen. „Návštěvníci si budou moci své výrobky samozřejmě odnést a vánočně si přizdobit svůj domov,“ informuje ředitelka zooparku Věra Fryčová. Na svátečně vyzdobené komnaty a posezení u cukroví a svařeného vína zve o druhou adventní neděli i zámek Červený Hrádek.