V pití alkoholu jsou Češi mistři, roční skóre je 11,6 litru čistého lihu na osobu. Lidé, kteří si chtějí otestovat, nakolik je jejich vztah k pití vážný, se mohou připojit ke kampani Suchej únor a vyzkoušet si plných 29 dní strávených ve stoprocentně střízlivém stavu. Přidají se k nim i Chomutované.

Zkoušku vůle si naordinoval Lukáš P. z Chomutova, který se ke kampani připojí už počtvrté. „Řekl bych, že jsem hladinkář. Svoje pivo nebo víno mám v nějaké míře každý den, takže měsíc bez jediného loku je pro mě výzva,“ přiznal 37letý muž.

I když odborníci vypočítávají přínosy, že střízlivost prospívá zdraví a šetří peníze, tak pro Lukáše nejsou hlavním motivem. „Je to vedlejší efekt, i když příznivý, protože se mi ráno lépe vstává, když tělo nemusí celou noc odbourávat alkohol. Důležitá je pro mě ta vůle. Už když jsem držel „sucháč“ poprvé, chtěl jsem vědět, nakolik je pro mě alkohol problém a jestli jsem schopný bez něj vydržet. Dnes vím, že to zvládnu,“ dodal Lukáš.

Měsíční střízlivost však první březnový den neoslavuje. „Nemám to tak, že bych do sebe po skončení nalil pět piv, dám si jedno. I další dny toho vypiju o dost méně. Ale že bych výrazně omezil pití celoročně, to také neplatí,“ doplnil.

Poprvé si Suchej únor vyzkouší Petra J. z Jirkova. „Na vysoké jsme žili docela divoce a zůstaly mi návyky, které nejsou zrovna v pohodě. Denně si dám dvě pivka a svou dávku cigaret,“ zmínila čerstvá třicátnice. „Od Nového roku nekouřím, začala jsem cvičit jógu, tak proč nejít do další výzvy? V březnu budu jiný člověk,“ dodala se smíchem.

Suchej únor nedrží Vojtěch Š. z Chomutova. Ale jen proto, že před osmi lety začal s vlastním Suchým lednem. „Beru to jako pročištění po náročném prosinci, kdy mám začátkem měsíce narozeniny, pak jsou Vánoce a svátky. Jde o to dát se po tom všem do kupy,“ přiblížil. „Poprvé jsem byl sám na sebe zvědavý, jestli se budu klepat, že si nemůžu dát sklenku. Nic takového se ale nestalo. Naopak cítím, že mám lepší kondici a spím klidně a bez probouzení. Letos si to prodloužím do poloviny února, protože chci ve zlepšování kondice pokračovat,“ slíbil si třicátník.

Adiktologové, kteří se zabývají závislostmi, vnímají kampaň kladně. „Pokud si člověk myslí, že má s alkoholem problém, může být měsíční abstinence zkouškou vůle. Určitě je dobré to držet a vyzkoušet si, co to udělá s tělem a myslí,“ doporučila vedoucí adiktologické ambulance v Ústí nad Labem Ilona Šulcová. „Na druhou stranu nemusí být ukázka závislosti, když to nevydrží někdo, kdo je zvyklý na svůj rituál dát si po sobotním obědě jedno pivo,“ upozornila odbornice.

Takovou sílu, aby se trochu uprázdnily ambulance pro závislé, ale Suchej únor nemá. „Možná je to proto, že lidé, kteří ho drží, až takový problém s alkoholem nemají,“ řekl adiktolog z karlovarské poradny Richard Vodička.

Prázdno v únoru nebývá ani v hospodách. „Lidé chodí stejně jako jindy, horší je to jen v lednu, když je po svátcích,“ nastínil David Beránek, provozovatel kadaňského podniku Pub Česká hospoda.