Zajímá je politika, a přestože stojí na jiné straně názorového spektra, spojili síly a zkusí nerozhodnutým voličům představit kandidáty do krajských voleb. Skupina studentů z Chomutova pořádá debaty s politiky z Ústeckého kraje, lidem naservírují rovnou lídry stran.

Organizátoři doufají, že při debatách se politici ukážou v jiném světle než na naleštěných billboardech. „Lidé chtějí poznat své kandidáty jinak než při obyčejné kampani, kde vám kandidáti mohou opakovat dokola naučené fráze, ale vy, občan, nemáte šanci poznat, zda jsou jednotlivé programové body opravdu proveditelné,“ vysvětluje Chomutovan Jiří Richter, který se chopí moderátorského mikrofonu. „Proto jsme se rozhodli kontaktovat lídry všech kandidujících stran v našem kraji, aby své ideje předvedli i před ostatními a v konkurenci ostatních,“ doplňuje.

Debaty jsou postavené především na účasti lídrů, v případě že se omluví, nahradí je dvojka či trojka kandidátky. Oslovené byly všechny strany, které mají podle organizátorů potenciál překročit pětiprocentní hranici – ODS, SPD, ČSSD, Piráti, STAN, ČSSD, Lepší sever, Trikolóra, Spojenci pro kraj, KSČM a ANO. Už teď se s jejich názory můžete seznámit. „Na facebookové stránce Předvolební debaty-Ústecký kraj běží medailonky jednotlivých kandidátů a my pozorujeme reakce veřejnosti. Očekáváme, že když se někde objeví zajímavé otázky, zařadíme je i do našich debat,“ přibližuje student Jan Smítka.

Debaty jsou připravené na středeční večery. Ta první odstartuje 9. září v Mostě v hotelu Cascade. O týden později se setkání koná v chomutovském Švermáku a poslední debata proběhne 23. září na teplickém zámku. I kvůli epidemii covid-19 a stále hrozící hrozbě hygienických opatření se debaty přesunou i do internetového prostředí. „Na sociálních sítích odvysíláme přímý přenos,“ doplňuje Smítka.

Každý kandidát dostal osm stěžejních témat, jako je doprava, zdravotnictví či kriminalita, na které odpovídá. A čeká na něj i balíček témat ušitý na míru regionu. „Každý okres bude tematicky jiný, má jiné problémy a je odlišný. Mostecko trápí těžba, střet odpůrců limitů a jejich příznivců, vyloučené lokality. Teplicko zase řeší cestovní ruch a limity tu nejsou tématem,“ vysvětluje další ze studentských organizátorů František Szilvási.

Volební účast v minulých krajských volbách v roce 2016 dosáhla na necelých 29 procent, v okrese Chomutov to bylo necelých 26 procent. Přimět více lidí přijít k volbám je i jedním z důvodů, proč se debaty konají. „Kraj je velmi důležitý, i když si to leckdo neuvědomuje. Vždyť má na starosti naše nemocnice, dopravu i silnice 2. a 3. třídy, školství, veřejnou dopravu, bez čehož se neobejdeme a v neposlední řadě i sociální služby,“ vyjmenovává Jiří Richter důvody, proč by lidé neměli během voleb zůstat doma.