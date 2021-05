Jiří Klepp vyniká v přírodních vědách, za což získal zvláštní ocenění města. Loni ale svedl životní souboj a na základě této zkušenosti se chystá založit nadaci Kleppadlo.

Talentem roku je absolvent kadaňského gymnázia Jiří Klepp. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Zdroj: DeníkŠiroce by se usmíval, kdyby to šlo. Není to tak dlouho, co Jiří Klepp převzal cenu Talent roku, kterou město Kadaň každoročně uděluje výjimečným studentům. Získal ji za úspěchy na národní úrovni, kdy reprezentoval kadaňské gymnázium i město v několika oblastech, především však v přírodních vědách. Například zmapoval výskyt vzácného minerálu v Krušných horách. Ocenění přišlo po zvlášť náročném roce.