Jedním z mála domů, který neladí s úpravnou návsí ve Strupčicích, jsou bývalá jatka. Rozlehlé stavení s oprýskanou omítkou a omšelým nápisem ale dlouho dojem kazit nebude, protože ho koupila obec s výhledem, že ho přestaví na centrum podnikatelských služeb. Náklady jsou odhadované na 40 milionů korun, přesto se obecní rozpočet příliš neotřese.

Zdroj: Deník„Sehnal jsem dotaci z programu regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, která v našem případě dosahuje více než 34 milionů korun,“ uvedl starosta Strupčic Luděk Pěnkava. „Už máme vyřízený projekt, jsme ve fázi, že běží výběrové řízení na zhotovitele a v létě můžeme začít,“ plánuje.

Do domu se má přestěhovat především obchod se smíšeným zbožím, prostor bude pro kanceláře a různé služby. „Může tam být kadeřnictví, pedikúra, masáže. Dále například železářství, šicí dílna, grafické studio nebo výtvarná dílna,“ nastínil starosta s tím, že v objektu je i prostor pro bydlení.

Dům obec koupila před dvěma lety z obavy, že by ho jiný zájemce mohl využívat jako ubytovnu. „Dostala se k nám zpráva, že měl kdosi zálusk ubytovávat tam dělníky z Nexenu, takže jsme se obávali, aby nám sem někdo nenastěhoval například sto Gruzínců,“ uvedl Pěnkava. Oprávněnost obavy nebylo kde si potvrdit, přesto se vedení obce rozhodlo, že tuto možnost riskovat nebude.

Podnikatelské centrum by mělo být podle plánů dokončené do dvou let od zahájení prací. Místní obyvatelé jsou na výsledek zvědaví. „Je to dobře, jen to tady straší,“ míní například Eva Binderová. „Když ještě jatka fungovala, bylo to super, člověk si tam došel pro salám, pro sekanou, všechno možné tam měli. Pak to ale skončilo a takhle to teď vypadá,“ zkonstatovala.