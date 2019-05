Středověku odzvonilo, městské slavnosti v Chomutově lákají na hrdiny dneška

Chomutov – Více než dvacet let byly městské slavnosti v Chomutově oknem do historie. Návštěvníky přenesly do bitevní vřavy rytířů i do atmosféry lázeňských měst 19. století. Letos dostanou novou podobu a přemění se na rodinný festival. Program cílí zvlášť na kluky, holky i dospělé.

Městské slavnosti v Chomutově v roce 2018 | Foto: Deník / Miroslav Rada

Slavnosti vypuknou v sobotu 25. května dopoledne a tentokrát se stěhují z náměstí zpátky do městského parku. „Část parku u rodinného centra Rozmarýn bude patřit těm nejmenším, pro které bude připravena pestrá baby zóna," představuje mluvčí města Denisa Špeilová. Děti se v ní budou prohánět v autíčkách, malé princezny zase ocení panenky od známé značky Baby born. Další zóna v městském parku, ta u altánu, nechá kluky a děvčata s dobrodružnější povahou nahlédnout do světa sci-fi. Autoboti a Deceptikoni z komiksového světa Transformers jsou hlavními hrdiny salonu na dočasná tetování, fotokoutku nebo dílny na výrobu masek. O kus dál se ale svět plechu, kouře a jisker přemění do něžné růžové a na své si přijdou holky. „Pro děvčata je připravený salón krásy nebo My Little Pony show. Chybět nebudou ani jízdy na ponících nebo v kočáře a skákací či pouťové atrakce," přibližuje další možnosti vyžití vedoucí odboru vnějších vztahů Zuzana Šťastná. Slavnosti mají letos i jednoho hosta známého z televizních obrazovek. Se svou taneční show pro děti přijede tanečník nejen Stardance Jan Onder. Dospělí si počkají na svůj program do večera. „Dospělí se pobaví v sobotu od 19 hodin na travnaté ploše u divadla, kde vystoupí skupina UDG a poté skupina Retrosexuals," vyjmenovává mluvčí Špeilová.





Chomutovské slavnosti začaly v Chomutově v roce 1996. Akce nalákala přes dva a půl tisíce návštěvníků, a to i přesto, že na náměstí 1. máje vyrostlo jen malé tržiště. Ročník od ročníku stoupal počet účinkujících, stánků i návštěvníků. Až do roku 2009 měl městský spektákl středověkou podobu. V dalších letech našli organizátoři inspiraci v 19. století i v počátku století dvacátého. Řada lidí je proto velmi zvědavá, jak letos slavnosti dopadnou. „Odklon od dosavadní tradice je obrovský, nejsem si jistý, jestli se to nepřemění spíše v pouť a cirkusovou zábavu než oslavu města. Vždycky jsem byl rád, když se jeho historie a významné události v programu připomínaly,“ nebrání se skepsi Lumír Hanzlíček. V chomutovském zooparku se líhnou mláďata. Třeba mladý orlosup Přečíst článek › Jiní naopak změnu programu vítají. „Slavnosti už řadu let upadaly. Málo stánků, akorát samé jídlo a program, který byl v podstatě stejný jako před dvaceti lety. Když budu chtít historii, zajdu s dětmi na hrad. Jsem ráda, že se vyřádí,“ těší se Jitka Kubová. Podle sdělení města stojí za změnou snaha uspořádat festival zábavy více rodinného rázu, čímž navazuje na akce, které se konají v rámci projektu Rodinné zápolení. Díky němu město už dvakrát vyhrálo soutěž Obec přátelská rodině a seniorům. Městské slavnosti se konají tuto sobotu a neděli, začátek je v oba dva dny od 11 hodin. Tematické programy doplní stánkový prodej.

Autor: Kamila Minaříková