Kadaň - Druhý ročník multižánrového festivalu Multismash oživuje ospalý začátek roku a je největší akcí nadcházejícího víkendu. Přehled kulturních akcí na Chomutovsku najdete na konci článku.

Chomutovský Arcus bude jedna z kapel, která vystoupí v sobotu v Kadaňském Orfeu. | Foto: Bandzone kapel

Od historické hudby mužů v kůžích přes africké rytmické bubnování a tancování, energickou cikánskou muziku, akustické etno s akordeonem, ságem a klarinetem až k alternativnímu rocku. Tak by se dal charakterizovat Multismaash festival první velká hudební událost tohoto roku v regionu.

Na řadě je alternativa

Druhý ročník multižánrového festivalu nabídne posluchačům hned pět kapel, na posluchače však nečeká středoproud nebo populární hudba z televize. Pódium totiž obsadí převážně etno kapely. „Je to taková alternativa ke klasickým koncertům známějších interpretů. Už v roce 2012, kdy jsme festival pořádali prvně, měl velký úspěch. Na kapely se přišlo podívat přes sto lidí, což je na místní poměry poměrně dost," uvádí ředitel KZ Orfeum Jan Losenický. Podobnou účast čeká i pro tento rok.

První ročník festivalu se ale nejmenoval Multismash. „Byl to Jiggaboo festival, problém ale byl ten, že „Jiggaboo" představuje v Americe rasovou nadávku, my jsme tím ale samozřejmě nic špatného nemysleli," směje se Losenický. Festival se tak po připomínkách dotčených skupin nakonec přejmenoval.

Přijde středověk

A na jaké kapely se můžete těšit? Mezi tahouny večera patří bezesporu Arcus, šestičlenné uskupení z Chomutova. Kapela začínala renesanční hudbou, nakonec se ale vrátila v čase přímo do středověku. Právě z 13. 15. století čerpají většinu své inspirace. Druhým jménem kapely je hlasitost se syrovostí, hudebníci používají dobové nástroje i tradiční kostýmy. Za zmínku ale stojí i mostečtí etno Zdarr se svými chytlavými melodiemi, které vytvářejí pomocí pestré směsice hudebních nástrojů nechybí akordeon, saxofon, ale ani okarína nebo harfa. Rytmy černého kontinentu pak zastupují hned dvě kapely chomutovští Taratibu a ostravští Jarabi.

Festival začíná v sobotu od 17:00 v KZ Orfeum, umělci budou vystupovat do 23:00. Vstupné je za 60 korun v předprodeji, 90 korun pak zaplatíte na místě.

Přehled kulturních akcí, které se konají na Chomutovsku v týdnu od pátku 24. do pátku 31. ledna



PÁTEK 24. 1.

Vzpomínky na AfrikuKDY: 17:00

KDE: Cafe Atrium, Chomutov

CO: Přednáška Milana Kindla a Přemysla Rabase.



Zuzana Stirská a Fine Gospel TimeKDY: 18:00

KDE: Galerie Lurago, Chomutov

CO: Gospely a spirituály v podání jedinečného a úžasného sboru, pod vedením Zuzany Stírské. Další z pořadů cyklu „Setkání se světovou hudbou".

ZA KOLIK: 60 Kč



Talkshow Rostislava ProkopjukaKDY: 19:00

KDE: Kulturní dům Jirkov

CO: Show pro úsměv, zamyšlení a pohlazení duše.

ZA KOLIK: 150 Kč



Bluesberry (trio)KDY: 19:00

KDE: Hřebíkárna, Chomutov

CO: Koncert bluesové kapely.

ZA KOLIK: 230 Kč / 200 Kč předprodej



SOBOTA 25. 1.

Multismash festKDY: 17:00

KDE: KZ Orfeum, Kadaň

CO: 2. ročník přehlídky všech možných nestředoproudých kapel

ZA KOLIK: 90 Kč / 60,- Kč předprodej



Ples seniorůKDY: 20:00

KDE: Kulturní dům, Klášterec nad Ohří

CO: Ples K tanci hraje Heligonka z Kladna.

ZA KOLIK: 130 Kč



PONDĚLÍ 27. 1.

Návrat po sedmi letechKDY: 17:00

KDE: Městská knihovna, Chomutov (2. patro)

CO: Závěrečné vyprávění Romana Vehovského o jeho sedmiletém putování stopem po Asii a Oceánii.



Jan KrausKDY: 19:00

KDE: Kulturní dům, Klášterec nad Ohří

CO: V pořadu „Hvězdy jak je neznáte". Další host: Monika Absolonová.

ZA KOLIK: 250 Kč / KMD 150 Kč



STŘEDA 29. 1.

Posezení s…KDY: 16:00

KDE: Městská knihovna, Klášterec nad Ohří

CO: Zuzana Ziková, nejen o reiki.



Etiketa Ladislav ŠpačekKDY: 19:00

KDE: Městské divadlo, Chomutov

CO: Přednáška, kde zazní praktické návody, jak se chovat ve společnosti, v kanceláři, na ulici i doma, jak správně stolovat atd..

ZA KOLIK: 250 Kč



Jiří ČernýKDY: 19:00

KDE: Cavern Club, Kadaň

CO: Další z večerů osobitého kritika Vám tradičně i netradičně představí anglickou legendu kapelu Pink Floyd.

ZA KOLIK: 50 Kč / 30 Kč se starou vstupenkou do klubu



ČTVRTEK 30. 1.

LístečekKDY: 16:00

KDE: Cafe Atrium, Chomutov

CO: Koncert pěveckého sboru MŠ a ZŠ, 17.listopadu



Jiří KolbabaKDY: 18:00

KDE: KZ Orfeum, Kadaň

CO: Cestopisný pořad Ostrov Bali můj druhý domov.

ZA KOLIK: 200 Kč / 150 Kč předprodej



PÁTEK 31. 1.

Výstava lezeckých fotografiíKDY: 15:00

KDE. Kulturní dům ZG, Jirkov

CO: Autorská výstava lezce, horského vůdce a fotografa Pavla Žofky.