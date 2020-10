/FOTO/ Díky archeologickému výzkumu, navázanému na stavební práce v centru, mají odborníci lepší představu o počátcích osídlení města. Pracují na náměstí 1. máje, zajímavá zjištění přinesl i předešlý výzkum na Husově náměstí a v Revoluční ulici.

Archeologové mohli důkladně prozkoumat historické vrstvy pod povrchem náměstí 1. máje v Chomutově. Na snímku je Jiří Crkal z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě. | Foto: Deník / Miroslava Šebestová

Poprvé v novodobé historii Chomutova měli archeologové příležitost důkladněji prozkoumat, co je pod povrchem náměstí 1. máje. Je to díky stavebním pracím naplánovaným městem, které se neobejdou bez archeologického dohledu. Vědci tak měli dva týdny na to, aby prohlédli historické vrstvy ve výkopech a vše zdokumentovali.