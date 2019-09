Stovky žáků, které během školního roku pendlovaly mezi výukou v Údlicích a praxí v Chomutově, trvale zakotvily ve městě. Střední škola technická, gastronomická a automobilní totiž přesídlila do areálu v Cihlářské ulici. Ten kdysi sloužil jako základní škola a později jako podnikatelský inkubátor, než zůstal opuštěný. Díky tomu, že do něj zainvestoval Ústecký kraj, je z něj opět škola.

„Nevyužité objekty odkoupil Ústecký kraj od města a za 49 milionů korun je rekonstruoval,“ informoval krajský radní pro oblast investic a majetku Ladislav Drlý (KSČM) s tím, že prvotní odkup od města vyšel na 19,5 milionu korun. Se začátkem školního roku se do moderních prostor nových učeben přestěhovalo 316 žáků gastrooborů, kde se učí cukráři, pekaři, řezníci, ale také budoucí zemědělci a obory služeb.

Kraj, který je zřizovatelem, chtěl školu na nové adrese otevřít už loni v září. Z původních pěti pavilonů měly být obnoveny čtyři o kapacitě až šest set žáků. Tyto plány se ale změnily.

Protože bylo potřeba změnit způsob vytápění, musel se změnit projekt, což vedlo k časovému skluzu. Pavilony jsou nakonec tři a pojmou na čtyři sta žáků. Podle ředitele školy Jiřího Mladého to lépe odpovídá aktuální situaci.

„Reagovali jsme na skutečný zájem v rámci gastrooborů. Nemělo by význam otevírat větší počet míst,“ vysvětlil. „Navíc jsme paralelně otevřeli další třídy v Kadani. Jedná se o obory kuchař, číšník, kdy tito žáci nemusejí dojíždět do Chomutova,“ doplnil. Přesto se ale přestěhování školy z vesnice do města blahodárně promítlo do zájmu žáků o obory spojené s labužnictvím a kuchařským uměním.

Dosud nováčky odrazovalo složité přejíždění mezi Údlicemi, kde probíhala teoretická příprava, a Chomutovem, kde mají ve Václavské ulici praxi.

„Loni se do prvního ročníku hlásilo 110 žáků, letos 140,“ je spokojený ředitel Mladý. „Přihlásilo se mezi nimi sedm pekařů, přitom jsme původně mysleli, že třídu budeme muset zavřít, a dále šest řezníků. Těch je celorepublikově nedostatek,“ zkonstatoval.

Škola má letos ve strojírenských oborech včetně autoopravářství a logistiky 450 žáků, v gastru, zemědělství a v oborech služeb 320 a v e-oborech pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 140 žáků. V Chomutově má dvě střediska, další v Kadani a v Jirkově.

Práci mají jistou

Uplatnitelnost svých absolventů vidí ředitel jako stoprocentní. „Víme, že je například velký zájem o strojařinu, takže i kdybychom měli dvojnásobek těchto žáků, průmyslovým zónám nebudou stačit. Díky praxi je mají zaměstnavatelé na konci školy rozebrané,“ dodal.

Investic se v posledních letech dočkaly i další chomutovské školy, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj. Průmyslovka získala novou výměníkovou stanici za více než dva miliony korun, gymnázium výdejnu jídel za více než sedm milionů korun.