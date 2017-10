Střecha strupčické školní tělocvičny letěla desítky metrů, skončila na hřbitově

Strupčice /FOTO/ - Část náhrobků zdemoloval plech ze střechy. Odstraňování následků vichřice nijak neomezí ty, kdo chtějí v dušičkovém období hřbitov navštívit.

Dušičkovou vzpomínku na zesnulé prozatím vytěsňuje burácení motorové pily, bušení kladiv a jiskry z autogenu. Vichřice, která se přehnala nad Chomutovskem, zaútočila v dušičkový čas s plnou silou i na hřbitovy. Největší škody napáchala pravděpodobně ve Strupčicích, kde část náhrobků zdemolovala plechová střecha, kterou vítr strhl z tělocvičny místní školy.

Střechu vítr serval z budovy tělocvičny v neděli 29. října krátce po sedmé ranní hodině. Letěla několik desítek metrů vzduchem, než přistála na hřbitovní zdi, ze které se sesunula mezi řadu náhrobků a vyvrátila je z betonových základů. „Jsou zničené a nejhorší na tom je, že majitelé ani nejsou odsud. Bude to pro ně hrozně nepříjemné překvapení,“ říká obyvatelka Strupčic Olga Luxinová. „Vlastníci se odstěhovali do Českých Budějovic, na hrob zajíždí občas jejich syn. Obec jim bude muset dát vědět,“ vypráví Luxinová.

Masu plechu, kterou silný vítr zformoval tak, že nyní spíše než střešní krytinu připomíná neúhledně složený koberec, začali řemeslníci v pondělí ráno rozebírat a odstraňovat ze hřbitova. Podle jejich názoru, není pochyb o tom, že celá vina za nepříjemnou událost padá jen na přírodní živly. „Když se podíváte zblízka, ta střecha je úplně v pořádku, zespodu jako nová, ani náznak poškození,“ popisuje klempíř Radek Kolčava. „S větrem je to ale hned, někde se najde lehounce odchlíplý kousek a v tu ránu ji táhne celou s sebou,“ doplňuje Kolčava.

Práce ale nečekají jen místní hřbitov, řemeslníci se nezastaví ani na střeše tělocvičny. „Bez střechy do haly napršelo, zateplení, stropnice i podlaha jsou úplně mokré, takže opravujeme a opravujeme,“ líčí starosta Strupčic Luděk Pěnkava. Děti tak musí místo své tělocvičny vzít zavděk obecním sportovním areálem.

Nemalé škody napáchala vichřice i na chomutovském hřbitově. Do řady náhrobků v oddělení číslo 7 spadl v neděli odpoledne vzrostlý listnáč. Poničil tři hroby, jimž povalil nebo probořil náhrobní desky a náhrobky. Celá řada sousedních hrobů je ale momentálně od listí, střepů z rozbitých svícnů, větvoví a pilin z rozřezaného kmene. „Dvacet minut to odklízím, včetně cizích nafoukaných květináčů a nánosů bahna,“ láteří Miloš Pilný. „Ještě že jsem přišel s předstihem na kontrolu, s rodinou za manželkou vyrážíme všichni až ve čtvrtek, to bychom se překvapením ani nestihli nadechnout,“ uzavírá Pilný.

Dušičkový provoz se neměníAni odstraňování následků vichřice neomezí nijak dušičkový provoz. Podle vyjádření mluvčích jednotlivých měst zůstanou hřbitovy otevřené po celém Chomutovsku beze změn.