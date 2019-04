Strážníci ženu na ulici našli, byla ale opilá a navíc upadala do epileptického šoku. „Zmítala se v křečích a od úst jí šla pěna,“ popsali strážníci. Na místo dorazila záchranka, v tu chvíli ale museli strážníci zasahovat u další události. O kus dál od nich měl jinou ženu napadat pes ošetřované epileptičky.

„Jeden ze strážníků se rozběhl na místo a nejprve se pokusil statného psa okřiknout, ale jeho agresivita se nezmírňovala, a tak musel použít teleskopický obušek, ovšem na to pes také nereagoval,“ uvedli strážci pořádku. Psa se po delší době podařilo zkrotit, v tu chvíli ale začali strážníci mít potíže s ošetřovanou ženou. Poté, co se probrala ze šoku, začala být agresivní. Putovala proto i se svým psem do zdravotnického zařízení, odkud rozhněvaně a bez ošetření odešla.