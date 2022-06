Náborový příspěvek ovšem není nijak zářný. Ve skutečnosti se jedná o určitou „berličku“, která má vyrovnat nízký nástupní plat. Ten je ve zkušební lhůtě na úrovni páté platové třídy, tedy nejvýše 21 370 korun hrubého. Vyplácený má být natřikrát, vždy po měsíci, a to v době, kdy bude nově přijatý strážník procházet školením a odborným výcvikem. Posléze budou strážníci přeřazení do sedmé či osmé platové třídy.

Aktuálně slouží v Jirkově 21 strážníků, do plného stavu jich chybí pět. Zatím se nové posily shánět nedařilo. Povedlo se jen nahrazovat ty, kteří odcházeli. „Je to dlouhodobý stav. Samozřejmě za tím stojí odliv lidí ke státní policii nebo jiným bezpečnostním sborům,“ uvedl ředitel městské policie Martin Řehůřek.

V Klášterci nad Ohří nabízí 70 tisíc

Otázkou je, zda Jirkovu 30 tisíc korun pro každého nového strážníka pomůže. V okolních městech totiž nabízejí podstatně víc. V dubnu Klášterec nad Ohří vyrukoval se 70 tisíci, sousední Kadaň nabízí 60 tisíc. V okresu byla vůbec první, která začala takto lákat nové kolegy do řad městské policie. Peníze nejsou vyplácené jednorázově, ale po částech a po splnění veškerých odborných předpokladů.

„Potřebovali jsme se finančně dostat na úroveň, kterou lidem zaručují fabriky v průmyslových zónách, jinak by nám odsávaly zaměstnance. Každého dnes zajímají peníze a benefity, tak jsme to srovnali,“ nastínil šéf kadaňských strážníků Jindřich Drozd.

Tamním strážníkům také zvedli platy na osmou platovou třídu a nabízí škálu benefitů, jako je věrnostní odměna vždy po pěti letech, sick days a možnost přednostně získat nájem v městském bytě.

Ani s takovými podmínkami však není jednoduché si strážníky v dostatečném počtu udržet. Plný stav v Kadani znamená mít k dispozici třicet policistů, aktuálně ale tři chybí. „Odešli k bachařům. Jsou to kluci, kteří mají odslouženo 25 let a patří do vlny, jež po takové době obvykle odchází,“ zkonstatoval Drozd.

Městská policie Chomutov je v okrese poslední, která se zatím dokáže obejít bez zvláštních finančních pobídek. Kvůli podstavu jí v loňském roce zastupitelé přiklepli deset milionů navíc pro desítku nových kolegů. Nábory se podle ředitele Tomáše Doudy daří, i když nejsou ještě zcela ukončené.

Zájemci o práci strážníka mají v současnosti nejlepší vyhlídky v Praze, kde nedávno zvýšili náborový příspěvek ze 100 na 300 tisíc korun. Kdo nechce vytáhnout paty z Ústeckého kraje, má příležitost také u státní policie. Ta nabízí 110 tisíc korun i odchodné a výsluhový příspěvek.