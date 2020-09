Kvůli rapidně stoupajícím počtům nakažených vydali krajští hygienici doporučení, aby ústavy sociálních služeb zakázaly návštěvy. Ty se většinou doporučeními řídí, zvláště když jde o domovy pro seniory. Od pátku 18. září je pro návštěvy zavřeno v Kadani, Chomutově i Klášterci nad Ohří. V Jirkově budou zakázané od pondělí 21. září. Ve vejprtském domově je omezovali už dříve a v tomto režimu budou pokračovat.

„Když jsme sledovali kritický nárůst, stejně jsme byli připravení, že se od pondělí pro návštěvy zavřeme. Takto se vše urychlilo,“ uvedla ředitelka Městské správy sociálních služeb v Kadani Lenka Raadová. „Chomutovsko je na tom z hlediska nákazy zatím dobře, myslím si ale, že je to otázka štěstí či náhody a také se to k nám dostane,“ předpokládá.

Spojení s rodinou mají podobně jako při první koronavirové vlně usnadnit videohovory přes Skype a WhatsApp. Aby staroušci našli rozptýlení, bude s nimi personál v častějším kontaktu. „Odpadne nám práce s organizováním návštěv, takže personál bude mít více času věnovat se klientům,“ poznamenala ředitelka.

Spojení skrze videohovory a telefonáty budou umožňovat i v dalších domovech pro seniory včetně chomutovského. „Když ale uvidíme, že některý z klientů psychicky strádá, bude na tom špatně, návštěvu mu umožníme, jinak ale budeme využívat technických možností,“ poznamenala ředitelka Sociálních služeb Chomutov Alena Tölglová.

V Klášterci nad Ohří byly návštěvy omezené od čtvrtka a od pátku platí zákaz, rodiny se ale budou smět setkávat na zahradě.

„Návštěvy jsou zakázané v budově, aby se tam kromě klientů a personálu nepohyboval nikdo zvenčí. Umožňujeme ale, aby se členové rodiny setkávali na zahradě nebo v pergole a nezpřetrhávaly se jejich vazby. Na klienty to nepůsobí úplně dobře,“ vysvětlila ředitelka tamních sociálních služeb Miroslava Lizáková.

Omezené návštěvy uplatňovali od začátku srpna v domovech pro seniory v Jirkově a ve Vejprtech. Vejprtští budou nadále pokračovat v tomto režimu, naopak v Jirkově bude platit zákaz návštěv od pondělí. „Ještě v neděli návštěvy umožníme, od pondělí se ale budeme řídit doporučením hygieny,“ podotkla ředitelka Eva Šulcová. „Věděli jsme, že to přijde, ale doufali jsme, že to bude za delší dobu. Pro klienty je to hodně těžké. I když jsou trpěliví a hodní, je vidět, že bez spojení s rodinou strádají,“ podotkla.

Jednejte zodpovědně, nabádá hygienička

Ačkoli se zařízení uzavírají před lidmi zvenčí, sami senioři mohou chodit ven a s blízkými se stále setkávat. Odborníci v sociálních službách a hygienici ale vyzývají, aby byly rodiny zodpovědné. „Onemocnění se zatím více týká mladých, například vysokoškoláků. Je to kvůli akcím spojeným se zahájením školního roku. Výhodou je, že mají lehký průběh nemoci, horší bude, až se to dostane k babičkám a dědečkům,“ upozornila ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková. „Tomu se dá zabránit hlavně zodpovědným jednáním každého z nás,“ dodala.