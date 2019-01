Chomutov - Exekutor Jan Paraska chce po městu osm milionů. Podle ministerstva i exekutorské komory jednal podle zákona.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Exekuce „proslavily“ Chomutov, teď ho možná potopí.



Exekutor chce po městu osm milionů, podle ministerstva spravedlnosti a komory exekutorů je to v pořádku. Informaci přinesly Lidové noviny.

O co jde? Jak už jsme v Deníku psali, exekutor, který dostal na starosti mediálně známé zabavování sociálních dávek, na dlužnících nic nevymohl. Za to chce, aby mu radnice dala z rozpočtu miliony.



Chomutov si na jeho postup stěžoval. Ve stížnosti, kterou má Deník k dispozici, padala taková vyjádření, že Paraska postupoval „účelově“, „šikanózně“ a „zneužil“ zákon.



Městu se nelíbí, že na magistrát zaslal žádost o zaplacení záloh na exekuce. O to může požádat každý ze soudních vymahačů. Mostecký exekutor tak učinil v pátek odpoledne a připsal, že chce peníze do tří dnů, tedy už v pondělí.



Podle Chomutova nereagoval na žádost o prodloužení lhůty. Vzápětí Paraska zastavil všech 1040 exekucí, které mu město svěřilo a chce po něm náklady exekuce, což je dohromady oněch téměř osm milionů korun.



Stížnost města ale nenašla slyšení. Zamítlo ji ministerstvo spravedlnosti. „Ministerstvo na základě zjištěných skutečností neshledalo v postupu soudního exekutora žádné pochybení,“ řekla Deníku mluvčí úřadu Jitka Zinke.



Stejně tak učinila exekutorská komora. „Kontrolní komise konstatovala že exekutor postupoval v souladu se zákonem a naopak exekutorovi doporučila, aby zvážil soudní obranu své cti,“ vysvětluje mluvčí komory Monika Zajícová. Komoře se nelíbí zmiňovaná slova jako šikanózní a podobně.



Šibeniční lhůta, kterou stanovil, je v souladu se zákonem, konstatuje. Podle Zajícové naopak v rozporu se zákonem jednal Chomutov, postavila se za Parasku komora.



Radnice trvá na tom, že exekutor zastavil vymáhání bezdůvodně a nic nedělal. „Od února 2009 nevymáhal, přesto chce neoprávněně po městu peníze. Jasným důkazem neoprávněnosti jeho nároků je to, že městští exekutoři u stejných dlužníků dluhy vymohli,“ tvrdí mluvčí města Tomáš Branda. Dodává také, že jiný exekutor u stejného dlužníka uspěl. Vše leží u Krajského soudu v Ústí nad Labem, teprve ten rozhodne, jestli jsou nároky exekutora oprávněné.

Chtěli osm set, zaplatí osm tisíc?



Občan Chomutova městu dluží zhruba osm set korun za poplatek za psa. Kvůli tomu na něho radnice poslalo exekutora, konkrétně Jana Parasku. Ten však dluh nevymohl, a nyní chce po městu náhradu 7 800 korun za jednu exekuci. Místo osmi stovek teď město možná bude muset zaplatit osm tisíc korun. Dokumentaci má Deník k dispozici.