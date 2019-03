V rozhovoru pro Týdeník Chomutovsko promluvily o tom, jak svůj originální podnik rozjely na sklonku loňského roku, když končily rodičovskou dovolenou a chtěly sladit péči o děti s prací. Zájem o jejich čerstvé a zdravé svačiny ale roste, takže nejspíš začnou sytit i pracovníky v průmyslové zóně.

Co vás vedlo k tomu, že jste rozjely podnikání založená na mazání svačin?

Štěpánka Hanzlíčková: Obě jsme byly na mateřské a přemýšlely, co budeme dělat, až skončí. Každá máme dvě malé děti, takže si nemůžeme dovolit být v práci do večera. Přemýšlely jsme, jak to uchopit a přinést do Kadaně něco, co tu ještě není a mohl by o to být zájem.

Veronika Rabštejnková: Uvažovaly jsme například, že založíme dětskou skupinu, ale bylo by to finančně hodně náročné. Prostory, které máme pronajaté, bychom musely technicky upravit. A tak vznikla myšlenka, že bychom mohly dělat svačinky dětem.

Štěpánka: Tedy to, co každého rozčiluje a obtěžuje, protože musí přemýšlet, co dítěti na druhý den připraví.

Vážně je pro rodiče problém namazat tu svačinu?

Štěpánka: Dříve jsem dělala na úřadě a to se v úřední dny dostanete domů v půl šesté. Pak musíte dohlédnout na úkoly, věnovat se rodině, ale také vymyslet, co připravíte k jídlu a nakoupit. Když to někdo udělá za vás a víte, že to druhý den přiveze dítěti do školy, ušetří to čas i starost. Sama musím říct, že když měl jít syn do první třídy, předem jsem věděla, že mě svačiny nebudou bavit.

Nakonec je ale chystáte daleko více dětem. Kolik jich denně bývá?

Štěpánka: Nejvíce jsme zatím dělaly 180 svačin, v průměru jich bývá 120 až 130. Ale to je něco jiného, protože jde o práci. Není to tak, že musím pracovat a pak ještě přichystat svačinu (smích).

Veronika: Navíc k tomu máme čerstvé pečivo a suroviny. Není to jako koukat do lednice a říkat si: co já dnes malé dám. Čerstvé křupavé pečivo namazané ten den chutná jinak, než svačina z předešlého dne.

