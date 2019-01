Chomutovsko /INFOGRAFIKA/ - Od roku 2005 do 2017 se z okresu Chomutov vystěhovalo 20 333 lidí, k nám jich naopak zamířilo jen 16 696. Stěhováním tak okres ztratil 3 637 obyvatel. Nejintenzivněji se lidé přemísťovali mezi Chomutovskem a Prahou. Do hlavního města uteklo 3 678 lidí, opačným směrem jich přišlo 1 750. Do sousedního okresu Louny zamířilo 2 439 lidí, ale 2 413 obyvatel se k nám z Lounska přistěhovalo.

Náměstí 1. máje v Chomutově. Ilustrační foto | Foto: Deník/Roman Dušek

Za studiem, za prací, za blízkými. Tyto a další důvody sehrávají roli, když se Češi rozhodnou přesídlit jinam. Chomutovsko opustilo v letech 2005 až 2017 přes 3600 obyvatel. Nejčastěji mířili do Prahy a na Lounsko.

Z Chomutovanky Pražankou se před deseti lety stala Jana Kameníková, která do metropole odešla studovat na vysokou školu. „Nakonec to nedopadlo, Praha mi ale učarovala, tak jsem zůstala. Přišla jsem tam k novému okruhu přátel, vyráželi jsme na koncerty, testovali restaurace, chodili hrát volejbal. Setřásla jsem ze sebe komplex holky z ponurého severu,“ zmínila mladá žena, která pracuje v sociální sféře.

Po letech odžitých v hlavním městě se ale rozhodla pro návrat, takže „stěhovavou“ statistiku ovlivní v obou směrech. „Nikdy dříve bych si nemyslela, že mi bude tolik chybět krušnohorská divočina. Navíc si nemyslím, že by Praha byla dobrým místem pro založení rodiny, což právě teď s přítelem plánujeme, takže už hledáme, kde se na Chomutovsku zabydlíme,“ vysvětlila.

Stěhování za láskou

Kvůli vztahu opustila Jirkov také Linda Škodová, která se před téměř třemi lety odstěhovala i se synkem do Kladna. „Šla jsem tam za přítelem, abychom mohli být spolu. Pracuje sice v Praze, bydlet jsme tam ale nechtěli, protože bychom měli problém s umístěním syna do školky a školy a navíc ani jeden nejsme typ pro život ve velkoměstě,“ řekla. „V Kladně jsem nadšená, je tu vše, co potřebujeme k životu, a všechno obejdete pěšky. A do Chomutova za rodinou to mám od baráku k baráku jen 52 minut jízdy autem,“ dodala.

Chomutovsko loni opustil také akademický sochař Jiří Němec, který pochází z Boleboře. Odešel ale jen za humna. Do vísky Nehasice, která je v lounském okrese. „Objevil jsem lepší prostory pro tvorbu, dům s velkou stodolou a pozemkem o tisíci metrech čtverečních, což je perfektní pro pořádání nejrůznějších akcí,“ libuje si umělec, kterému už byl bolebořský ateliér malý. „Nejdříve mě děsila blízkost průmyslové zóny, jsme ale schovaní v údolí. Zároveň to nemám do Chomutova daleko, takže jsem se neodřízl od lidí, se kterými jsem vyrůstal. Když chci pokecat s kamarády, jsem u nich za 15 minut.“

S Chomutovem se před lety rozloučila také Petra Novotná, která následovala svou maminku do Ústí nad Labem. „Po rozvodu se znovu vdala a já šla za ní, bylo mi sedmnáct. Ústí mi připadalo krásné, ty kopce tam. Bydleli jsme Na Vyhlídce, teď jsme kousek od Labe u zámečku v Krásném Březně. Je tam i ubytovna, což už taková krása není, ale alespoň je prázdná,“ podělila se o svůj příběh.

Přestože život v Ústí vnímá tak, že si polepšila líbí se jí prostředí, šíře pracovní nabídky i dostupnost služeb tak přiznává, že by se nejraději stěhovala znovu. „Kvůli lidem, hlavně nepřizpůsobivým, kteří se na ulici chovají agresivně. Mám strach o děti. Mít peníze, koupila bych domek v horách co nejdál ode všech. Líbila by se mi Šumava nebo Jeseníky. Hlavně být co nejdál od severních Čech,“ uzavřela.