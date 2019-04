Ten je spolu s přestavbou železniční trati v rukách Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC). Otázkou je, jak bude probíhat vyjednávání s majiteli dotčených pozemků, kteří tam podnikají a obávají se, co přinese budoucnost. Město chce podnikatele podpořit.

Nové nádraží by mělo vyrůst za pět let nedaleko autobusového nádraží za Lidlem. Znamená to jeho přesun o zhruba 600 metrů. Vytipované pozemky ale nepatří městu ani státu. Drží je soukromí vlastníci, kteří tam mají své průmyslové areály, dílny a provozovny, takže bude třeba jednat o výkupu a kompenzaci ušlých zisků. O velkých plánech SŽDC, kterým město přeje, se tamní podnikatelé dozvěděli z médií, na oficiální jednání dosud nedošlo.

„Zatím nic konkrétního nevím, čekám, kdo se ozve a co nabídne. Popravdě se mi ale nelíbí, že by na našem pozemku mělo stát nádraží,“ uvedla majitelka Uhelných skladů Stanislava Kramlová.

Rodinnou firmu, která se zabývá prodejem uhlí, štěrků, písků a nabídkou nákladní dopravy, vede poslední tři roky. Předtím ji dvě dekády řídil její otec, po ní ji má převzít syn. Firma je na stejném místě už od roku 1950. „Máme specifické podnikání a místa, kam bychom se mohli s naším typem provozu přemístit, už nejsou. U nás to není jako u jiných podnikatelů, kteří si najdou jinou halu,“ zdůraznila.

Navíc už v tuto chvíli počítá ztráty, nemohla požádat o dotaci na rozvoj podnikání.

Podmínkou totiž je, že společnost na stejném místě setrvá pět až šest let. V případě nedodržení by ji musela vrátit.

Na území plánovaném pro nádraží působí také firma Auto Nagy, majitel se ale k záměru nechce vyjadřovat, vyčkává, co bude dál. „Zatím s námi nikdo nejednal, nic o tom nevím, takže je pro mě ztrátou času se tím zabývat,“ zkonstatoval jednatel Jan Nagy.

Město nádraží blíž centru chce

Vedení města se mohlo rozhodnout, zda posvětí čistě přestavbu železniční trati nebo i stěhování. O potřebě přiblížit nádraží k centru se ale v Chomutově mluví roky a lokalita se zdá být nejlepší technickou variantu, proto neváhalo a vydalo souhlasné stanovisko. Tím jeho role končí.

„Budeme ale trvat na tom, aby se SŽDC a České dráhy s vlastníky pozemků korektně vyrovnaly,“ prohlásil primátor Chomutova Marek Hrabáč s tím, že vedení chce být u jednání a podnikatele podporovat. S tím souzní většina politických stran.

Celá akce je na samém začátku. SŽDC teprve předloží materiál vládě a ta rozhodne, zda na obří investici uvolní peníze. Podle SŽDC se jedná o 1,8 miliardy korun. Dalšími náklady budou výkupy pozemků a kompenzace. Jestliže vláda rozhodne o uvolnění financí, SŽDC vybere projektanta a ten zpracuje studii včetně záborového elaborátu. Z něj vyplyne, které pozemky je třeba vypořádat. Dokud nedojde na vypořádání, není možné stavět.