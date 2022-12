„Půjčili jsme si miminka našich přátel: dvouměsíčního Vojtíška z Chomutova a sedmiměsíčního Dominika z Nechranic, které budeme střídat,“ prozradila Věra Stejná. Ta akci pořádá s manželem Jaroslavem a přáteli v centru Chomutova.

Hlavní změnou je, že se živý betlém přesunul z náměstí do parku. Odehrávat se bude u hudebního altánu u divadla, kam bude průvod opakovaně vycházet od zmrzlinárny Drmalka v čase od 11 do 15 hodin.

FOTO: Na Alšovce to žije! Skiareál odstartoval lyžařskou sezónu

Tradici živých betlémů na Chomutovsku rozjel Jaroslav Stejný před 26 lety, když byl ještě kastelánem na zámku Červený Hrádek. I tam se udržela, byť se dnes odehrává čistě v režii zámku. Scénář je prakticky totožný, stejná je i doba konání.

„Živý betlém nemůžeme vynechat. Jako obvykle bude chodit k jesličkám průvod, který bude zpívat vánoční písně a koledy,” zmínila průvodkyně a kurátorka Hana Zvalová.

Živé Jezulátko zatím zámek zajištěné nemá. Posledně ale uspěl přímo na místě, kdy lidé sami nabízeli své děti. „Jestli opět budou chtít, aby jejich miminko leželo jako Ježíšek v teplých jesličkách a bylo slavné, tu možnost budou mít,“ přislíbila opět Zvalová. Zámek má ale pro jistotu připravenou také variantu B, ve které by měla hlavní roli panenka.

Jak v chomutovském parku, tak na zámku budou otevřené stánky s něčím chutným pro zahřátí.

Studená koupel a ostří na ledě

„Horká“ může být z pohledu otužilců také voda na Kamencovém jezeře, a to kvůli oblevě. Teplota vzduchu vystoupá až na 10 stupňů Celsia. Šnůra pravidelných otužovacích dnů se tam nepřeruší ani na Štědrý den, takže bude otevřeno stejně jako každou sobotu od 8 do 12 hodin. Vstup je pouze od Bandy.

Další vyžití nabídne ledová aréna s půjčovnou bruslí v městském parku v Chomutově, která bude v sobotu otevřená od 10 do 15 hodin. Od 25. prosince do Tří králů se pak otevírací doba rozšiřuje na dobu od 10 do 19 hodin.

Vánoční Klínovec a Alšovka

Tání se sice dotklo i Klínovce, kde se vrstva technického sněhu ztenčila z půl metru na 40 centimetrů, skiareál si ale udržel zásobu sněhu v utemovaných hromadách, a tak má co hrnout na svahy.

Na Štědrý den budou stejně jako dosud otevřené sjezdovky Dámská a Pařezovka, a to ve zkrácené době od 9 do 14 hodin. Levnější bude i jízdné, kdy dospělý zaplatí 790 korun a dítě 490.

Skiareál očekává slušnou návštěvnost. „Bývá dobrá, zhruba jako o víkendech, i když lidé většinou jezdí jen dopoledne,” poznamenala mluvčí Hana Hoffmannová. „Užívají si to, znát je to i na sociálních sítích, kde ukazují fotky z vánoční lyžovačky,” doplnila.

Vánoce před 150 lety? Pro dnešní děti by to byl kulturní šok, říká správce muzea

Už od 25. prosince pustí areál lyžaře na další sjezdovky. „Plánujeme otevřít ve všech částech areálu tak, aby byl propojený. Otevře se například nová nejdelší sjezdovka Lázeňská na jáchymovské straně a na severu Přemostěná,” přiblížila mluvčí.

Ještě nebude zprovozněno všech více než 30 kilometrů sjezdovek, areál už ale přeřadí na vyšší obrátky. Vyšší bude i jízdné, které bude od Božího hodu na úrovni maximálních 1090 korun pro dospělého. V neděli bude také zahájeno večerní lyžování od 18 do 21 hodin.

Na Štědrý den bude mít otevřeno také Skiareál Alšovka na Měděnci, a to od 9 do 12 hodin. Den poté to bude od 9 do 16 hodin. Otevřené zůstane i občerstvení U Trolla.