Klášterec nad Ohří - Téměř polovina dobíječek na elektromobily v kraji je na Chomutovsku. Další vyrostou v Otvicích.

Místostarosta Josef Suchý a starosta Štefan Drozd si vyzkoušeli dobíjení elektromobilu. | Foto: ČEZ/Ota Schnepp

Kdo myslí na udržitelný rozvoj a místo auta, které polyká benzin či naftu, jezdí elektromobilem, může nově dobíjet v Klášterci nad Ohří. Vyrostla tam veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily všech značek a typů.

Řidiči elektromobilů najdou dobíječku na parkovišti před kruhovým objezdem směrem od Karlových Varů. „Stanice je postavena na velmi vhodném místě, takže kromě místních si mohou dobít svůj vůz i ti, kteří projíždějí Kláštercem. Ať už od Chomutova nebo Karlových Varů,“ sdělil starosta města Štefan Drozd, který elektromobily vnímá jako prostředek ke zlepšení stavu ovzduší. „Proto jsme rádi, že zázemí k jejich dobíjení už funguje i u nás,“ dodal.

Umístění vedle frekventované „třináctky“ na pomezí vjezdu do historického centra i novější části města je podle energetiků ideální. „Je plně v souladu s naší koncepcí instalovat stanice takzvaného normálního dobíjení v blízkosti center měst a všude tam, kde mají lidé při dobíjení vozů možnost alternativního trávení volného času,“ připomněl manažer útvaru čisté technologie ČEZ Tomáš Chmelík.

Na Chomutovsku je celkem šest dobíjecích stanic. První vyrostly ve Vysočanech, kde je stejně jako v Prunéřově po jedné rychlodobíječce a jedné klasické dobíjecí stanici. Další běžná dobíječka je poblíž chomutovského magistrátu a nyní i v Klášterci nad Ohří.

Na území Ústeckého kraje provozují energetici celkem šest rychlodobíjecích stanic a osm stanic normálního dobíjení.

Nabíječka pro kola a skútry zdarma

Takřka polovina ze všech dobíjecích stanic v kraji je nyní na Chomutovsku. Příští rok mají navíc přibýt další tři rychlodobíječky také v Otvicích v areálu společnosti Nelumbo Energy. „Vzhledem k tomu, že vedle areálu vede cyklostezka, tak bude dobíjení pro elektrická kola a skútry zdarma,“ přislíbil ředitel společnosti Vladimír Haška.

Sám jezdí elektromobilem a nejbližší místo, kde zatím čerpá „šťávu“ pro svůj vůz, je ve Vysočanech. Ačkoli dobíjení elektromobilu v rychlodobíječce trvá půl hodiny a v klasické dvě až čtyři hodiny, nepředstavuje to pro něj problém. „Když si plánuji cestu, tak s tímto časem počítám. Nemohu říct, že by mě to obtěžovalo, spíše si člověk za těch třicet minut odpočine od řízení, v klidu si vypije kafe a jede dál,“ přiblížil podporovatel elektromobility.

Vnímá naopak výhody, které podle něj převažují. „Čistá energie, tichý provoz a žádné emise,“ vyjmenoval Vladimír Haška.

Podle Tomáše Chmelíka z ČEZu potenciál elektromobilů stále stoupá. „Dostatečná infrastruktura pro jejich další rozvoj je pro nás v současnosti prioritou,“ ujistil.

Energetický obr v celé České republice provozuje více než sto dobíjecích stanic, z nichž je polovina rychlodobíječek. Aktuálně jsou v zemi registrovány zhruba dva tisíce elektromobilů. Jen loni přibylo na 400 nových vozů na elektrický pohon a letos přes 270.

„Odhady dalšího vývoje v horizontu několika let hovoří o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů,“ podotkl mluvčí Skupiny ČEZ Ota Schnepp. „Podobně jako v dalších vyspělých zemích Evropy se i v České republice elektrická auta definitivně stávají běžnou součástí zejména městského provozu,“ dodal.