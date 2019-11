Řada škol zůstala ve středu zavřená, zato chomutovská sportovní hala se zaplnila stovkami žáků a studentů. I přes učitelskou stávku, kterou kantoři odpověděli na nesplněné vládní sliby o růstu platů, se totiž konala tradiční výstava vzdělávání. Podpořilo ji 27 středních škol z regionu. „Jsme rádi a děkujeme školám, že se výstavy vzdělávání účastní i přes učitelskou stávku,“ ocenila ředitelka Okresní hospodářské komory v Chomutově Ivana Košanová. „Výstava je tu pro žáky, kteří volí, kam půjdou dál, a měli by mít možnost vidět co nejúplnější nabídku,“ upozornila.

Někteří školáci na ni dorazili se svou třídou, jiní projevili vlastní iniciativu. „Měli jsme sem jít jako škola, jenže ta stávkuje,“ zmínila Veronika, která chodí do osmého ročníku Základní školy Budovatelů v Jirkově. „Zatím nejsem rozhodnutá, na jakou školu půjdu, a tady je možné na jednom místě posbírat letáčky,“ vyzdvihla výhodu akce.

Veroniku doprovodili dva spolužáci, kteří přišli se stejným záměrem. „Mohla bych si školy najít na internetu, jenže bych nepřišla na všechny. Tady je to přehledné na jednom místě,“ uvedla patnáctiletá Denisa. Výstavu vzdělávání podpořily střední školy včetně těch, které se kvůli stávce uzavřely. K nim patří klášterecké gymnázium a průmyslovky v Chomutově i Kadani.

Do stávky se mohli zapojit všichni pedagogové, ať už pracují pro střední, základní, umělecké školy nebo mateřinky. Jednodenní výpadek ale znamenal problém hlavně pro rodiče mladších žáčků, protože se školami zavřela i většina družin, takže museli narychlo zařídit hlídání. Situaci rodičů zohlednila například Základní škola Kadaňská v Chomutově, která zajistila běžnou výuku.

„Zaměstnanci naší školy jsou sice nespokojení se způsobem, jaký vláda zvolila při plnění předvolebních slibů i se současným průběhem vyjednávání o navyšování platů v regionálním školství, ale zároveň se nechtějí připojit ke stávce, kterou odborový svaz vyhlásil na poslední chvíli,“ napsala na svých webových stránkách. „Nechceme v žádném případě rodiče našich žáků ze dne na den přivádět do nepříjemné situace a tím vyvolávat negativní emoce směrem ke škole,“ vzkázala škola s dodatkem, že do dobře připraveného protestu by se v budoucnu mohla zapojit.

Jedinými vítězi jsou v současné situaci školáci, kteří získali den volna navíc. „Je to bezvadné, mohl jsem přes den lítat venku, zakopat si s kamarádem a pak jsem hrál hry na počítači, “ pochlubil se páťák Martin ze chomutovské školy na Zahradní. Důvodům učitelské stávky nerozumí, ale náhlými „prázdninami“ vzal zavděk. Stejně tak i patnáctiletý Kristián z Jirkova. „Většina z nás to bere tak, že máme volno. Je to fajn,“ doplnil spokojeně.

Odboráři stávkovali kvůli nesouhlasu s vládou schváleným zvýšením tarifní složky učitelských platů o 8 %. Původně žádali růst o 15 %, nyní usilují alespoň o 10 %.