Celodenní výstražná stávka na základních, středních a mateřských školách se blíží. Odboráři ji vyhlásili na pondělí 27. listopadu s cílem vymoci pro školství více peněz. Na Chomutovsku se zřejmě připojí většina z nich. Některé se uzavřou zcela, jiné se připojí symbolicky.

Na pondělí 27. listopadu se chystá masivní celodenní stávka ve školství. | Foto: Google Maps/Učitelská platforma/koláž Deník

Školské odbory chtějí upozornit na škrtání v prostředcích pro nepedagogické pracovníky jako jsou kuchařky, uklízečky nebo školníci. Dalším důvodem je změna metodiky výpočtu peněz pro jednotlivé školy, z nichž by hlavně ty menší dostaly finance na méně hodin než kolik skutečně odučí. Následkem toho by zřejmě byli někteří učitelé a pedagogičtí asistenti propuštěni.

S tím nesouhlasí řada škol. Na protest tak v pondělí kompletně zruší výuku například klášterecká Základní škola Petlérská, kde jdou do stávky všichni zaměstnanci.

„Vidím to tak, že je potřeba se postavit na stranu nepedagogických pracovníků, kteří jsou na tom velmi bídně s platy už nyní a má být ještě hůř,“ nastínil ředitel školy Jiří Kypta. „Nelíbí se nám fungování PH maxu, což je maximální počet hodin, které škola může odučit podle počtu žáků. Teď si můžeme dovolit půlit třídu třeba na angličtinu, počítače nebo matematiku na lepší a horší skupiny. Pokud by se PH max snížil o 5 až 10 procent, byla by to pro základní školy úplná katastrofa. Výrazně by to zhoršilo kvalitu výuky,“ vadí mu.

Výuka sice v den stávky nebude, škola se ale postará o děti z prvních až třetích tříd, pro které bude dopoledne zajištěná družina. Podle předběžných informací má být v Klášterci uzavřená také polovina mateřinek.

Kompletně uzavřené budou v pondělí všechny základní a mateřské školy v Kadani. „Jdou do stávky, otevřená nebude ani školní jídelna nebo družina,“ upozornila vedoucí odboru školství Helena Gvoždiáková. „Všichni rodiče ale byli informováni,“ doplnila.

Až na jednu výjimku budou školy uzavřené také v Jirkově. Základní škola Studentská se do stávky zapojí částečně a pro první stupeň zajistí výuku.

Do stávky jde dále například významná část pracovníků jídelny Základní škola Ak. Heyrovského, a to kvůli klesajícím mzdám a snižování stavu nepedagogických pracovníků. Ke stávce se zřejmě připojí také uklízečky a několik pedagogů.

V Chomutově oznámilo osm základních škol z devíti, že se ke stávce připojí formou uzavření celé organizace. Jedná se o školu Základní školu Písečná, Školní, 17. listopadu, Hornická, Březenecká, Zahradní, Kadaňská a Palachova.

Na Základní škole Ak. Heyrovského mají stávkovat čistě pracovnice školní jídelny. Jak poukázal ředitel Miloš Zelenka, ve skutečnosti peněz ve školství přibývá, což je v pořádku.

Přibývá ale také pedagogických míst a podle jeho přesvědčení nejsou vždy zapotřebí. Příčiny vidí v inkluzivním zákoně přijatém v roce 2016. „My jsme si zvykli, že máme docela přezaměstnanost. Při stejném počtu dětí kolem 470 máme o 14 více pedagogických pracovníků než dříve, tedy zhruba o třetinu. To není úplně normální,“ okomentoval. „Pedagogičtí asistenti mají nevelké platy a ještě poloviční úvazky, což je o ničem. Máme jich deset, přitom by jich stačilo šest, pokud by měli plné úvazky, aby měli nějakou jistotu,“ míní.

Škola pro žáky zajistí náhradní stravování. Připraví bagety.

Do stávky v Chomutově půjde také mateřská škola, která sdružuje všechny mateřinky ve městě. „Ale jen symbolicky, aby nebyl ohrožen chod rodin,“ podotkl náměstek primátora Chomutova pro školství Milan Märc (Nový Sever).

