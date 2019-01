Chomutov - Horníci nejsou spokojení se mzdou a při kolektivním vyjednávání se zaměstnavatelem se neshodli.

Odboráři, kteří zastupují horníky, vyhlásili stávkovou pohotovost. Vedení Severočeských dolů, s nimiž měsíce vyjednávají o navýšení mezd, nepřistoupilo na jejich požadavky, a tak chtějí přitvrdit. Mluví o stávce.

„Stávkovou pohotovost jsme vyhlásili proto, že jsme se se zaměstnavatelem nedohodli,“ oznámil místopředseda odborové organizace David Frňka. „Chtěli bychom, aby byl u dalšího jednání zprostředkovatel, což je akreditovaná osoba vybraná ze seznamu ministerstva práce a sociálních věcí, která může navrhnout řešení,“ dodal.

Momentálně odboráři vyčkávají, zda bude vedení s navrženým zprostředkovatelem souhlasit. Když se tak nestane, případně kdyby se na zprostředkovateli shodli, ale jeho řešení by bylo pro některou ze stran nepřijatelné, nechtějí věc prodlužovat a zvát ještě rozhodce. „Přistoupili bychom ke stávce a zablokovali výstup ze Severočeských dolů, aby se odběratelé nedostali k uhlí,“ upřesnil odborář.

Požadavek horníků zní: Zvyšte mzdy paušálně o dva tisíce korun, další tisícovku dejte do rukou předáka, který z ní odmění ty nejschopnější. Oproti tomu doly nabízely procentuální navýšení, které by poznali hlavně ti, kteří pobírají vyšší mzdu. Horníci by na výplatní pásce viděli jen pár stovek navíc.

Jedná se už od srpna

Kolektivní vyjednávání o vyšších mzdách odstartovala už v srpnu, až do konce roku ale protistrany nenašly stejnou řeč. V prosinci horníci zvýšili tlak na zaměstnavatele tím, že uspořádali demonstrační mítink před ředitelstvím podniku v centru Chomutova, zásadní zlom ale nepřišel. Obě strany se nedohodly ani v sedmém kole kolektivního vyjednávání, které se uskutečnilo v lednu, i když doly povolily a přišly se vstřícnější nabídkou.

„Předložená nabídka ze strany vedení společnosti zněla: nárůst tarifních mezd každému zaměstnanci pro rok 2019 o šest procent, což představuje nárůst mzdy o 1830 korun v průměru pro jednotlivého zaměstnance za kalendářní měsíc,“ informoval mluvčí společnosti Lukáš Kopecký. „Představitelé odborů však tuto nabídku nepřijali,“ dodal.

Zástupci odborů stále trvají na původních požadavcích. „Chceme přidat každému dva tisíce bez rozdílu tarifu, protože bychom neradi, aby se rozevíraly nůžky mezi zaměstnanci s vysokými a nízkými příjmy. Jsme přesvědčení, že si to společnost s ohledem na zisky, které generuje, může dovolit,“ vysvětlil Frňka. „Chceme tím zabránit odlivu našich kvalifikovaných lidí, kteří odcházejí za lépe placenou prací do průmyslových zón,“ dodal s tím, že ti, co zůstávají, pracují v podstavu, což v provozu představuje bezpečnostní riziko.

Odboráři se sice snaží zajistit vyšší mzdy pro zhruba 2700 pracovníků dceřiných společností, navyšování se ale bude týkat téměř pěti tisíc pracovníků. Průměrný podnikový příjem nyní dosahuje 33 tisíc korun hrubého, obsahuje ale i mzdy nadřízených. V provozu si podle odborářů zaměstnanci vydělají zhruba 25 tisíc hrubého.