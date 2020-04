Mezi Krušnými horami a západočeskou Přimdou se horečně pracuje na 150 kilometrů dlouhém vysokotlakém plynovodu za více než 4 miliardy. Obří investice provozovatele páteřní sítě plynovodů v Česku Net4Gas, která má zlepšit dodávky plynu, ale komplikuje život v Boleboři, Lesné a okolí.

„Práce na plynovodu nám přinesly nějaká omezení, která byla donedávna v přijatelných mezích. Problém nastal tento týden, když začaly přesuny potrubí,“ nastínil starosta Boleboře Martin Valeš. „Řidiči nákladních aut se na silnicích chovají bezohledně, jezdí rychle a nebezpečně, v podstatě vytlačují řidiče do škarp,“ vadí mu.

„Adrenalinové“ dopravy na horách si všímají i lidé z města. „Pokud pojedete směrem Jindřišská – Boleboř – Svahová – Lesná – Malý háj, a je úplně jedno, jestli autem, na kole nebo motorce, dejte si opravdu pozor,“ upozornil na sociálních sítích Jiří Fučík. „Jedou bez doprovodu a zabírají úplně celou silnici! A vzhledem k délce soupravy si najíždějí, takže se objeví v místech, kde je nečekáte,“ dodal.

Těžká doprava navíc zablokovala horský areál Lesná, přes který se lidé napojovali na cyklostezky a turistické cesty. „Hned v pondělí ráno nás tam na silnici zastavila osoba se zastavovacím terčem, že dál nemůžeme kvůli stavbě plynovodu. Dozvěděli jsme se šokující informaci, že se má po místní komunikaci k areálu do 18. května dopravit zhruba 300 dvanáctitunových trubek. Při převozu se má silnice uzavírat, což jsou přibližně 4 hodiny denně,“ uvedl předseda horského klubu a majitel hotelu Lesná Antonín Herzán.

„Respektovali jsme, když technika přejížděla přes naše pozemky. Chápeme to, jde o důležitou investici. To, co se děje teď, je ale nad rámec jakékoli legislativy,“ vaří se to v něm.

Investorem je nadnárodní společnost Net4Gas. Starosta Boleboře uvedl, že firma obec včas seznámila s projektem i omezeními. „Bylo nám ale řečeno, že bude využívaná silnice Boleboř – Rudolice. O tom, že budou těžká nákladní auta jezdit po místní komunikaci na Lesnou, nebyla vůbec řeč,“ namítl.

Nesnáze se táhnou už pár měsíců. „Loni v dubnu velká nákladní auta strhla elektrické vedení spolu s několika sloupy mezi Boleboří a Svahovou. V únoru těžká technika opakovaně rozjezdila upravenou stopu pro běžecké lyžování a dále mulčovacím zařízením zničili tisíce stromků, které se průběžně sázely v letech 2014 až 2018,“ poukázal na škody v okolí Herzán.

Plynovod v úseku mezi Horou sv. Kateřiny a Malměřicemi u Podbořan pro Net4Gas staví konsorcium belgické společnosti Denys a českého Metrostavu. Jejich zástupce Metoděj Plesník v těchto dnech jedná se starostou Boleboře, předsedou horského klubu i ředitelem jirkovských lesů o tom, jak stav zlepšit, aby byl únosný pro všechny strany.

„Narovnáváme tuto záležitost a projednáváme vše, abychom si nově stanovili podmínky a práce mohly plynule pokračovat,“ uvedl Plesník. „Příjezdové komunikace jsou ale naznačené ve stavebním povolení a v horské oblasti s močálovitým územím není moc jiných alternativ,“ podotkl.