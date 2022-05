Práce na obchvatu, který má dopravně ulevit Chomutovu a Otvicím, pomalu spějí do finále. První dvě části jsou čerstvě dokončené a kolaudují se. Třetí se silničním mostem a napojením na křižovatku u dopravního podniku má být hotová do prosince. Stavba roste před očima, spolu s ní ale bobtnají i celkové náklady.

„Cena aktuálně činí 805,6 milionu korun,“ informovala mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Současný účet je tedy oproti původnímu předpokladu o více než dvě stě milionů korun vyšší.

Obří krajská investice byla od začátku rozdělená do tří samostatných zakázek. První obsahovala obnovu ulice Alfonse Muchy a vybudování nového kruhového objezdu na Zadních Vinohradech. Ta už je dokonce v provozu. Druhá navázala výstavbou nové silnice vedoucí k nádrži Banda, kde vznikla také nová okružní křižovatka. Třetí nejkomplikovanější část pokračuje novou silnicí mezi Chomutovem a Otvicemi, železniční trať překonává s pomocí silničního mostu a brzy se napojí na křižovatku u dopravního podniku.

Zdroj: Deník

„Ve třetí etapě se betonují římsy na mostě a pracuje se na cyklostezce. Po zajištění kolaudace bude pro řidiče otevřený druhý a třetí úsek,“ informovala Fraňková.

Lidé ze sídliště mohou sledovat práce na závěrečné části prakticky z oken paneláků. Na několik let ovšem kvůli stavbě přišli o cyklostezku, která je stranou provozu a spojuje centrum s Bezručovým údolím. Cyklisté to leckdy řeší svérázně. Za plotem staveniště přehazují kola přes svodidla a noří se do křovin. Vyšlapaná pěšina je dovede na původní trasu. „Jedu z Jirkova na Třetí Mlýn. Buď musím jet po asfaltu přes několik sídlišť, nebo to můžu vzít tudy,“ pokrčil rameny jeden z cyklistů, než se ztratil v houští.

Ačkoli je stavba oplocená a všude jsou značky, není výjimkou, že lidé procházejí také staveništěm. Běžci obcházejí zábranu z vlnitého plechu u vodojemu a nehledě na stavební stroje pokračují dál. Vyklusávají dokonce i v celé délce pod rozestavěným mostem. Cyklisté tudy také občas projedou.

Nejkritičtější místa Chomutovska? Křižovatka před Kláštercem a kruhák u Otvic

Stavbaři průnikům nedokážou zcela zabránit. Zábrany a značení nepomáhá. „To bychom museli vykopat vodní příkopy a nasadit tam krokodýly,“ poznamenal jeden z dělníků. Dodavatelským společnostem nezbývá než apelovat, aby lidé na staveniště nevcházeli a nevjížděli. „Je to s ohledem na jejich bezpečí a zdraví, a to i v případech, kdy se v prostoru neprovádí žádná stavební činnost,“ upozornila mluvčí společnosti Eurovia Iveta Štočková. „Jakmile budou všechny etapy dokončeny, provoz na uvedených cyklotrasách bude obnoven,“ dodala.

Výstavba obchvatu je ve skluzu. Podle původního plánu se měla kompletně dokončovat už letos na jaře. Na otevření se těší hlavně obyvatelé Otvic, kudy denně projíždějí nekonečné řady aut a místní lidé mají problém přejít z jedné poloviny obce do druhé. „V posledních měsících je provoz ještě horší,“ posteskla si starostka Aneta Hutyrová. „Po poledni stávají kolony už od nového kruhového objezdu. Může to souviset s tím, že je uzavřená křižovatka v Moravské ulici,“ doplnila. Vedení obce plánuje, že provede 24hodinové sčítání aut, aby bylo po otevření obchvatu možné porovnat, nakolik se situace změnila k lepšímu.