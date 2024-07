Nákup produktů ze Statku Jezerka se stal pro mnoho lidí oblíbenou zastávkou, ať už jde o sýr, med, mléko nebo zavařené maso. Navíc si všechny potraviny lidé mohou koupit v samoobsluzném automatu. To potvrzuje i ocenění Potravina kraje Přemysla Oráče, kterou statek získal za sýrové špalky.

„Sýry a tvarohy, které si Jezerští dělají kousek za našimi domy, jsou vyráběny s důrazem na co nejvyšší kvalitu a při zachování jen nejnutnějšího množství surovin. Tak, jak to naši předci vymysleli. O to více nás potěšilo označení Potravina z kraje Přemysla Oráče, které vyhrál Statek Jezerka v opravdu nabité konkurenci," uvedlo město Kadaň na sociální síti Facebook.

Nový bezobslužný kiosek funguje už i u motorestu Ušák, na silnici č. I/13. Nakoupit si v něm mohou zákazníky každý den 24 hodin denně. I tento samoobslužný automat nabízí pohodlný způsob, jak si pořídit regionální delikatesy nejen ze statku Jezerka.

Fotogalerie: Bezobslužný kiosek u prunéřovského Ušáku

Kiosek nabízí například marmelády a sirupy od oceňovaného výrobce z Chomutova, květový med z Farmy Jezerka v Kadani nebo otvické lupínky. Celkem je zatím v rejstříku 57 produktů. Především jde o džemy, sirupy, zelné a rybí saláty, mošty a med.

Podívejte se, jak kiosek funguje: