Petra Březinová (34 let) Starostkou je dva roky. Dříve pracovala jako učitelka v mateřské škole. Má vysokoškolské vzdělání pedagogického směru a studuje druhou vysokou školu se zaměřením na ekonomii. Má dvě děti.

Dominantou obce je věznice, jaký je to soused?

S věznicí jsme navázali výbornou spolupráci, takže myslím, že by nám byla nápomocná, ale kvůli covidu to nejde tak, jak bychom si představovali. „Půjčovali“ nám odsouzené, aby pomohli zrekonstruovat interiér obecního úřadu. Starostkou jsem poměrně krátce, jsou to zhruba dva roky, kdy jsme se zastupiteli převzali úřad. Byly tu prázdné nevyužívané prostory, spodní místnosti byly vlhké a nábytek pokrytý plísní, proto jsme se zamysleli co s tím. Chtěli jsme nabídnout lidem možnost, aby se měli kde setkávat, takže jsme zažádali o grant, z 50 procent jsme se podíleli my, využili jsme také pracovní sílu věznice, kdy nám sem chodili odsouzení pod dohledem pracovníka věznice a spravovali omítky, zdili a malovali.

Máte tedy pod střechou úřadu komunitní centrum?

Ano, vybudovali jsme ho minulý rok a mělo velký úspěch. Byl to pro nás impuls, že se lidé chtějí scházet, jen dosud neměli kde. Komunitní centrum máme v horním patře úřadu, kam si například starší lidé mohou přijít posedět, k tomu si uvařit kávu, čaj. Více ho ale využívají maminky s dětmi, protože jsme tam udělali herničku. Bohužel teď tomu situace nepřeje.

Zdroj: DeníkOtevřeli jsme komunitní centrum s výhledem, že zde budeme pořádat kulturní akce, chceme ho propůjčovat i pro možné budoucí oslavy narozenin. Kromě toho máme na úřadě také knihovnu a nově jsme vybavili posilovnu. Fungují pro naše občany bezplatně.

Budete se výhledově rozrůstat? Máte plochy pro výstavbu rodinných domů?

Upřímně a na rovinu, obec se nějakou dobu nerozrůstala. Rozvojový strategický dokument nebyl za minulého vedení úplně naplňován. Teď se nám podařilo získat pozemky, které jsou určené územním plánem pro novou výstavbu rodinných domů. Jsme sice v začátku, ale už připravujeme zastavovací plány a řešíme možnosti.

Kolik parcel tam bude? A zasíťování bude na obci nebo developerovi?

Nechceme developera, budeme to řešit vlastními silami a to včetně zasíťování. Připravujeme patnáct parcel o rozloze od 800 do přibližně 1200 metrů čtverečních, prodávat je budeme za rozumnou cenu, nejde o to, abychom na nich vydělali. Naším cílem je přivést nové lidi a dát možnost i místním, kteří bydlí v nájemních bytových domech a chtěli by získat svůj vlastní prostor. Jednou bychom rádi docílili toho, aby obec měla 300 obyvatel, jako to bylo historicky. Dnes je nás kolem 160. Asi před čtyřiceti lety se tu zbourala spousta domů a lidé se odstěhovali. Jako malá obec nemáme pořádně žádnou infrastrukturu. Výhodou ale je, že jsme za pět minut v Chomutově.

Zdroj: DeníkJaké plánujete největší investice letoška?

Investic momentálně plánujeme hodně. Tím, že se tu nic moc zásadního nedělo, snažíme se to dohnat. Letos máme v plánu řešit pozemky pro výstavbu, dále zkvalitňujeme odpadové hospodářství skrze dotaci Ústeckého kraje - budeme pořizovat vůz na svoz odpadů a zahájíme výstavbu odpadových hnízd.

Zmiňovala jste, že jste hrdí na všehrdský lesík, kde je nově rekreační zóna. Co obsahuje?

Jedná se o lesík, kam dříve chodili hlavně houbaři. Nyní je tam brána s mlatovou cestičkou, která vede k relaxačnímu koutku s anatomickými křesílky ze dřeva, knihobudkou a velkou houpací sítí. Je tam lanový park a herní naučné prvky o zvířatech a přírodě. Oficiálně jsme lesík pro veřejnost otevřeli loni v létě. Je hojně navštěvovaný nejen místními obyvateli, jezdí sem z Kadaně, Žatce a potkali jsme tam i lidi z Prahy.

Vybudovali jsme rekreační zónu proto, že místní lidé neměli kam chodit na procházky. Když se mezi obcí a lesíkem postavila dálnice, trochu se prostředí znehodnotilo. Lidé v okolí neměli kam jít, vesnice je krátká, člověk aby chodil jen do cedule k ceduli a nic. Základ byl motivovat lidi k pohybu, přivést je na jiné myšlenky a do přírody mimo intravilán obce.

Jaké máte vize do dalších let?

Největší investiční záměr, který jako zastupitelstvo máme, je rekonstrukce a modernizace obecního úřadu. Když sem přijede někdo zvenčí, myslí si, že je to statek. Jedná se o bývalou cihelnu. Chceme udělat opláštění, opravit střechu a využít celou budovu. Zatím je využívaná jen ze třetiny, například obrovská hala zeje prázdnotou. Můžeme tam v budoucnu parkovat techniku a z části udělat menší kulturní sál, kde bude možné pořádat kulturní akce.

Žádáme také o dotace pro místní komunikaci a koupaliště, které tu kdysi historicky bylo vyhlášené. Máme ho stále, ale je to ratejna. Chtěli bychom mu dát přírodní ráz, zavézt panelové hrany kamením a udělat z něj rybníček, který by nebyl určený přímo ke koupání, ale pomohl by se zadržováním vody v krajině. Okolo plánujeme parčík a víceúčelové hřiště. Požádali jsme také o výsadbu ovocných stromů, abychom dali tomuto prostoru hezčí podobu.

Zatím jsme jedna z mála obcí, kde není hospoda a to mě hrozně tíží, protože to trápí místní. Už ale máme nápady, jak to zařídit.