Irena Kumprichtová (64 let)

Starostkou je patnáct let. Dříve podnikala, měla v pronájmu čerpací stanici. Má dvě děti, baví ji zahrádkaření a ráda pečuje o maminku.

V poslední době se toho hodně napsalo o zámku Pětipsy, který je zchátralý, snaží se ho ale dát do pořádku spolek dobrovolníků. Nejspíš jednou bude největším místním turistickým „tahákem“. Vidíte nějakou možnost, jak mu pomoct?

Finančně vůbec, i když bych ráda pomohla. Máme tu své problémy. Pořádají na zámku brigády, jsou ale v létě o víkendech, kdy jsou práce na poli. Jednou jsme jim poskytli naše pracovníky od úřadu práce, aby vyklidili nějaké prostory, byli tam také naši malí hasiči. Kdyby potřebovali, nebyl by problém zajistit partu lidí a udělat brigádu. Muselo by to ale být ve všední dny.

Zdroj: DeníkPrezidentka spolku zmínila, že se ze zámku ztrácí stavební materiál. Dříve šlo o výdřevu, nedávno o okapy. Je ve vaší moci to nějakým způsobem pohlídat?

Mají oplocený pozemek, plot ale přelezete. To, že tu mizí okapy nebo i jiné věci tu není výjimkou, zmizelo i elektrokolo Pražana, který bydlí u zámku, nebo závlaha z hliníku. Dělají to místní. Můžu ale říct, že se to tady poslední dva roky zklidnilo. Byla jsem opravdu hodně naštvaná a při jakékoli události volala policii, dokázala jsem ukázat na konkrétní lidi.

Jací lidé tady žijí? Jsou to asi hlavně zemědělci, potomci pracovníků bývalých JZD?

Jsou to zemědělci, i když bych řekla, že jsou tu dnes ze čtyřiceti procent nově přistěhovalí lidé. Bohužel nemáme žádné obecní pozemky, aby se obec mohla rozšiřovat. Po revoluci půdu koupil velkozemědělec z vedlejších Račetic.

Do výstavby rodinných domů žádné pozemky nepouští?

Ale ano, má pět parcel směrem na Račetice, dvě už prodal. Jinak je tu samá orná půda.

Zdroj: DeníkDo čeho letos nejvíc investujete?

Jak jsme předloni udělali celou tu kanalizaci, bylo to s pomocí dotace, zbylo nám pět nepřipojených domů. Problémem bylo, že se kanalizace nedala vést přes potok Liboc. Museli jsme je tedy dělat mimo a dva roky šetřit, abychom to mohli udělat z obecních peněz. Stojí nás to kolem milionu. Začít bychom měli na konci října, kompletně by kanalizace měla být hotová do konce roku.

Pak jsme nechali zpracovat projekt na vodovod do Vidolic za 170 tisíc, což je pro nás také vysoká položka. Také patří k Pětipsům, je tam třináct obyvatel v osmi domech. Zažádali jsme o dotaci, ale byla nám zamítnuta. Jedná se o investici za zhruba 4 miliony korun.

Kde berou vodu teď? Mají své studny?

Máme tam obecní studnu, ve které ale není pitná voda. Pro tu si jezdí na hřbitov do Pětipes nebo na obecní úřad, kde si ji točí do barelů. Nebo si ji kupují v plastových lahvích. Udělali jsme tam vrt, jenže jsme v pětipeské pánvi, takže když jste v hloubce 17 metrů, narazíte už na uhlí. Nějaké vrty tam nepřicházejí v úvahu. Proto tam vodu chceme dotáhnout. Chceme se do jedné dotační výzvy přihlásit teď v říjnu, modlíme se, aby to vyšlo. Mrzí mě, že ve Vidolicích voda není, je to krásné klidné místo, žijí tam rodiny s dětmi.

Obec si vzala v nedávné minulosti úvěr, na co je a jak dlouho ho budete splácet?

Když jsme získali dotaci na kanalizaci a čistírnu odpadních vod, potřebovali jsme přes dva miliony korun na spoluúčast. Úvěr máme do roku 2035. Máme ještě druhý, který jsme si vzali na opravy silnice. Doplatit máme 300 tisíc korun během čtyř a půl roku.