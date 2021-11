Petra Kubániková (40 let) Starostkou je sedm let. Pro výkon veřejné funkce byla uvolněna z pozice středoškolské učitelky. Má jedno dítě. Nejraději tráví čas s rodinou, procházkami se psem a cestováním.

Jak byste řekla, že se v Bílencích žije dnes?

Doufám, že hezky. Obklopuje nás příjemné prostředí. Je pravda, že nemáme několik vymožeností, které by možná občanům ulehčily život, a občanská vybavenost je také horší. Je to ale vyváženo klidem, hezkou přírodou a cením si soudržnosti mezi občany. Myslím si, že to jsou benefity, které předčí například to, že nemáme kanalizaci.

Je ještě něco dalšího, co může zdejším lidem chybět?

Nemáme žádný obchod a není tu lékař. Ale vzhledem k tomu, jak malá obec jsme - máme kolem 240 obyvatel ve třech vesnicích, je pochopitelné, že tyto služby mít nemůžeme. Naštěstí většina našich obyvatel jezdí do měst, kde služby využívají, a také u nás výborně funguje občanská pospolitost. Když se některý starší senior nemůže delší dobu stýkat s rodinou, vypomáhají mu sousedé.

Jaké máte letos největší investiční akce?

Největší investiční akcí bylo zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Bílence a jejích částech, které jsme realizovali za podpory Ústeckého kraje z dotačního titulu. Pořizujeme kontejnery na tříděný odpad, zlepšujeme jednotlivá stání a získali jsme velkoobjemový kontejner na naše svozové auto.

Jak vysoké jsou náklady na tuto investici?

Akci ještě nemáme s poskytovatelem dotace ukončenou, náklady jsou kolem milionu korun.

Ve vaší oblasti bývají problémy se záplavami, místní část Škrle byla několikrát odříznutá od okolí, protože se řeka vylila z koryta. Jaké máte zkušenosti z posledních let a chystáte nějaká konkrétní protipovodňová opatření?

V posledních letech nás zasahují spíše bleskové povodně, které jsou samozřejmě nepředvídatelné a obzvláště znepříjemňují život našim občanům. Většina z nich přichází ze soukromých polí a valí se na nemovitosti. Ve Škrli se vylévá voda z koryta, když taje sníh nebo přijdou velké deště. Nachází se tam mimo jiné barokní zámeček, který potřebujeme ochránit, protože je velkou vodou značně ohrožený. Nicméně nyní budeme zpracovávat nový územní plán, kde chceme řešit i možnou protipovodňovou ochranu.

V jakém stavu je zámek ve Škrli a jak je využívaný v současnosti?

V současné době je využívaný jen minimálně, pořádáme tam jednou dvakrát do roka kulturní akce a krátkodobě ho pronajímáme místním lidem. Bývá to nejčastěji pro oslavy. Stav zámku není příliš dobrý. Vzhledem k tomu, že je ale kulturní památkou, není jednoduché provádět na něm nějaké dílčí opravy. Zatím jsme si nechali zdokumentovat jeho skutečný stav a hledáme pro něj nové využití, přičemž víme, že investice do rekonstrukce bude značně náročná. Záležet bude na případných dotačních titulech. Není pro nás reálně, abychom se vydali z peněz, které by stejně na celkovou rekonstrukci nestačily.

Máte odhad, kolik by obnova zámku mohla stát a kdy by bylo možné se do ní pustit?

Myslím si, že náklady budou v řádech desítek milionů, ale netuším vůbec, jakým způsobem se bude osud zámečku vyvíjet dále. Panují tu i takové názory, že ve stávajícím stavu může stát třeba čtyři sta let. Vzhledem k tomu, že je to majetek obce a kulturní památka, si ale myslím, že bychom se o zámeček měli starat, jak si zaslouží.

Má obec pozemky pro výstavbu rodinných domů?

V současné době tu stavební pozemky nemáme. V platném územním plánu z roku 2006 jsou stanovené rozvojové plochy, které nejsou využité, nicméně jako obec chceme v nově zpracovávaném územním plánu kompletně přehodnotit rozvojové plochy obce, a to z toho důvodu, že ty současné mají špatnou přístupnost kvůli pozemkům soukromých osob nebo státu.

Kdyby se ozval člověk, který tu chce koupit pozemek pro stavbu domku, jaké má vyhlídky?

Pokud bych to viděla optimisticky, během dvou let bychom mohli mít územní plán hotový. To je ale jen můj prvotní odhad. Poté by mohla následovat příprava zastavovací studie.