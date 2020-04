Tentokrát jsme se ptali starosty obce Vysoká Pec Milana Čapka.

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Největším problémem v současnosti je nárůst pohybu "rekreantů - výletníků" z okolí, zejména Jirkova a Chomutova, a s tím spojený neobvykle velký pohyb lidí, dodržování pravidel karantény a parkování. Samozřejmě místní mají strach z možné kontaminace.



Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Všechny obyvatele. Tento stav je semknul, snaží se pomáhat a přitom jsou disciplinovaní.



Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Všeobecně pouze poskytují informace. Někteří obyvatelé by jich chtěli více, zejména jestli je někdo z obce nakažen, ale po zkušenosti "poplašné" zprávy si myslím, že takto je to dostačující. Co se týká materiální pomoci, tak jsem čekal na začátku epidemie základní ochranné prostředky distribuované ke všem občanům, ale chápu, že na toto je obtížné se připravit.