Miloš Pavlík je starostou Údlic od roku 2006. Do vesnice se přistěhoval z Chomutova. Vztah k ní měl ale už dříve, protože hrál za Údlice od juniorských let fotbal a dnes sám trénuje mladé sportovce. Je mu 56 let, má dvě dospělé děti. Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů.

Jak myslíte, že se lidem v Údlicích žije?

Myslím, že dobře, protože má dobrou polohu. Je to kousek od Chomutova, jezdí sem autobusy, takže dostupnost je oproti většině ostatních obcí v okrese na dobré úrovni. Nemáme tu některé služby, jako je třeba kino, ale díky tomu, že jsme blízko města, se lidé snadno dostanou za zábavou.

Je něco, co vás trápí a svádíte s tím boj?

Parkování je problém.

Tady na vesnici, kde má snad každý svůj dvůr?

Každý má dvůr nebo zahradu, ale parkuje před domem a na chodníku. Bylo i pár případů, že si sousedé nebo kolemjdoucí stěžovali, přivolali policii. Mně se ke každému případu volat policii nechce, nebylo by to dobré. Snažíme se lidem domlouvat.

V Údlicích rostou nové domky a podle obecních stránek, kde upozorňujete, že nemáte parcely na prodej, to vypadá, že poptávka převyšuje možnosti. Jak to vidíte vy?

Obec tu má pár pozemků vhodných k zástavbě, jsou v ulici Jirkovská, ale navazují na pozemky soukromníků a je potřeba to dát koordinačně dohromady, což se zatím nedaří. Nedohodli jsme se na ceně. Žádné pozemky na prodej tím pádem nemáme.

Podle územního plánu je rozvojová plocha v Údlicích tak rozlehlá, že by se vesnice mohla zdvojnásobit…

Většina těchto pozemků nepatří obci.

Jaké máte pro letošek naplánované největší investiční akce?

O největších investičních akcích budeme teprve rozhodovat na nejbližším zastupitelstvu. Potřebujeme opravit plot kolem mateřské školy, to je zhruba půlmilionová investice, pak pokračovat v obnově místních komunikací, máme stavební povolení na rekonstrukci komunikace Jirkovská - u okálů. Předpokládaná cena je 12 milionů korun. Připravujeme i další komunikace v Údlicích a revitalizaci Přečapel. V některých případech chybí jakákoli zpevněná plocha, je tam jen drcený asfalt. Komunikace jsou věc, na kterou si místní asi nejvíce stěžují.

Zdroj: DeníkOd Ústeckého kraje jsme za symbolickou cenu získali budovu, kde sídlilo integrované učiliště, a sportovní halu, kterou chceme částečně zrekonstruovat. Je to stavba ze 70. let. Tehdy se jednalo o jednu z nejmodernějších hal v republice, ale od té doby se na ni nesáhlo, takže je potřeba budovu zateplit a vyměnit okna, protože je energeticky strašně náročná. Je na to udělaný rozpočet nějakých 24 milionů korun. Máme přislíbenou dotaci 10 milionů.

Co plánujete s budovou bývalého učiliště?

Momentálně tam je kuchyň a jídelna pro základní školu. Proto jsme o budovu měli zájem, jinak by se žáci neměli kde stravovat. Získali jsme novější část, starou s dílnami si nechal Ústecký kraj. V naší části nově sídlí Krušnohorská svobodná škola, pronajímáme jí půlku patra. Je tam další prostor k pronájmu, ale představa zastupitelstva je, že bychom celou budovu chtěli přestavět na domov pro seniory nebo pečovatelský dům. Chceme udělat studii, a pokud bude výsledek splňovat naše představy, zadali bychom vypracování projektu pro přestavbu. To je ale na delší dobu.

Máte z dlouhodobějšího hlediska další plány?

Za zmínku by stála rekonstrukce koupaliště. To by také asi bylo potřeba. Je tam zastaralá technika a každý rok do toho dáváme strašně moc peněz. Lidé ho rádi využívají, je to nadstandardně velká plocha 30 krát 60 metrů, velký je i prostor okolo. Jezdí sem hodně i lidé z Chomutova. Je ale potřeba udělat studii a následně se rozhodnout, jestli do toho půjdeme. Komunikace a sportovní hala, ze které nám utíká teplo, jsou teď ale potřebnější investice než koupaliště.

Schválili jste deficitní rozpočet se schodkem 16 milionů korun. Čím je to způsobené?

Máme peníze z předcházejících let, kterými schodek pokryjeme. Není to tak, že bychom si řekli, máme peníze a teď to chceme utratit, ale jsou tu věci, které musíme udělat. Čím dříve, tím lépe.

Jak moc ovlivnil úřad covid?

Zatím se ho nedotkl.