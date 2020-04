Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Situace se poměrně stabilizovala, ochranné a dezinfekční prostředky pro naše zařízení máme, roušky pro obyvatele máme ušité a nabízíme zdarma k odběru.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Určitě bych chtěl hodně poděkovat paní Elišce Kovandové, hlavní švadleně látkových roušek a také Ladě Kameníkové a Antonii Komedové, které také šili roušky pro potřeby obce. A samozřejmě dalším nejmenovaným švadlenám, které šili pro příbuzné, známé o všech ani nevíme.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Nařízení vlády vnímáme tak jak přicházejí a snažíme se je přenést do každodenní praxe. Situace není jednoduchá a každý politik i občan si na to může udělat obraz jaký se mu hodí, může vládu kritizovat a může jí i chválit. Pomoc kraje vnímám hlavně v perfektní informovanosti prostřednictvím IZS.