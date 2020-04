Tentokrát jsme se ptali starosty obce Spořice Romana Branda.

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Jsme obec s bohatým kulturním a sportovním životem. Samozřejmě nás trápí to, že se z důvodu současné pandemie nemůžeme setkávat, sportovat. Jinak se domnívám, že se nám společně daří krizi zvládat velmi dobře. Pevně věřím, že vláda brzy rozhodne o výraznějším rozvolnění některých opatření, které povedou k obnovení „normálního“ života nejen v naší obci.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Vysoce si osobně cením přístupu našich občanů, kteří zcela nezištně pomáhají při šití roušek, zajištění dezinfekcí. Nebudu sdělovat konkrétní jména, abych na někoho nezapomněl, ale ti konkrétní jistě ví. Všichni občané bez výjimek jsou velmi disciplinovaní v nošení roušek. Za to jim patří velký dík. Slibuji, že až to všechno skončí, tak to řádně oslavíme.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Z hlediska materiální podpory od kraje či státu bychom „nepřežili“ ani jeden den. Roušky, desinfekci si zajišťujeme sami. V současné době máme dostatek a dáváme našim občanům zdarma. Velký dík patří jistě Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Ústeckého kraje, který zajišťuje informovanost obce z hlediska nově přijímaných, rušených a znovuzavedených zákonů a nařízení.