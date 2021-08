Antonín Bartoň (30 let)

Starostou je od roku 2018. Jeho největším koníčkem je rybaření a myslivost. Má dvě děti.

„Nehraju si na žádného politika. Jde mi o vesnici, vždyť jsem se tu prakticky narodil,“ říká starosta. Když zavře dveře úřadu, můžou ho místní vidět třeba v překladači, kterým sváží trávu posekanou na obecních pozemcích, nebo řezat stromy z plošiny.

Zdroj: DeníkRačetice vypadají jako pohodová vesnička, která žije z darů země. Je něco, s čím se opravdu potýkáte?

S dotacemi. Měli jsme dodatečné kontroly dvou dotačních projektů. První se týkal úprav kaple, kde byla dotace asi 350 tisíc korun. Po návštěvě finančního úřadu jsme museli z této částky vrátit 150 tisíc a k tomu úroky, takže v součtu šlo o 310 tisíc. Jedná se o dotaci z roku 2014, kontrola probíhala před půl rokem. Teď nám zase kontrolovali projekt Cesta v polích, který je také z let 2012 nebo 2014. Jednalo se v něm o ozelenění dětského hřiště, návsi a cest za vesnicí, kde máme vodní nádrž zvanou Pískovna. Sázely se tam stromy, keře, květiny. V tomto případě byla dotace 3,5 milionu korun a po přezkumu chtějí vrátit 2,9 milionu. Řešíme to s pomocí bývalého starosty, za jehož vedení se projekt realizoval. Takže problémy se zrealizovanými dotačními projekty minulého vedení nás pálí úplně nejvíc. Přijde mi hloupé, že i když vše jako obec splníme, úředník jedné instituce to potvrdí a vyplatí se finance, za osm let přijde kontrola, která shledá, že je všechno špatně a žádá zpět obrovské peníze.

Myslíte tedy, že je dotační systém špatně nastavený?

Pokud finanční úřad při kontrole shledá, že je 90 procent špatně, pak to musel ten dotační úředník vědět už od začátku. Nerozumím tomu, že jdou veškeré návrhy sankcí za naší obcí, a ano, podle mě je to špatně nastavené.

Jak by to mělo být správně?

Pochopil bych, kdyby přišla kontrola a řekla, tohle je špatně, máte měsíc, abyste to dali dohromady. A teprve kdyby se na to obec vykašlala, ať ji pokutují. Ale ne, že někdo přijde a hned jdou peníze dolů. A že to jsou velké peníze.

Znamená to, že jste zvolnili, pokud jde o další žádosti o dotace a budete investovat raději z obecního?

Nezvolnili. Máme tentokrát výhodu, že se současný místostarosta vyzná v dotační politice. Připravujeme projektovou dokumentaci pro obnovu rybníka na návsi, což je investice za zhruba dva miliony korun. Je to nádrž, která je ze všech stran vybetonovaná a my bychom z ní chtěli mít přírodní jezírko. Uspořádáme sezení s místními lidmi, aby si řekli, co tam chtějí mít, ať už jde o koupání nebo rostliny. Také chceme zateplit fasádu školky, vybudovat cyklostezky, které propojí Račetice s okolními obcemi, rádi bychom se zapojili do výroby energií z obnovitelných zdrojů a velmi nám tu chybí také sběrný dvůr. Zatím pracujeme na přípravě projektů, abychom je měli v šuplíku, až vyběhne vhodný dotační titul. Letos už do toho nestihneme šlápnout, snad na to vyjde v příštím roce.

Jaké plánujete investice v tomto roce?

Do ničeho velkého se nepouštíme. Koupili jsme traktůrek, takže už nemusíme běhat se sekačkami, a plánujeme dokončení chodníků. Ty současné vedou odnikud nikam. Děláme to i kvůli bezpečnosti, například chceme vést chodník k Pískovně a u zemědělského podniku. Tam chystáme také přechod pro chodce.

Pocítili jste v Račeticích nějak významně covid?

Covid jsem považoval za velký problém, protože když jsem volal na státní úřady nebo instituce, dozvídal jsem se, že to řeší kolegyně. Když jsem chtěl kontakt, prý že nemůžou, protože se jedná o soukromé číslo. Nechápu jak to, že mohli být úředníci na home office bez služebního telefonu, to mi vysvětlete.

Jak hodnotíte zdejší vybavenost?

Máme tu obchod, hospodu, školku, do školy děti jezdí do Vilémova, což jsou čtyři kilometry. Autobusy jezdí pravidelně. Lékaře máme nejbližšího v Radonicích a pak v Kadani. Máme v obci místní mládežnické centrum, kde je divadlo, klubovna a knihovna. Pod úřadem je kulturní sál, kde pořádáme plesy a zábavy, tak si troufám říct, že máme vybavenost dobrou.

Račetice se proslavily cibulí. Jste vesnička, která má co do rozlohy ani ne čtyři kilometry čtvereční, přitom je vaše cibule pojem, stejně jako Slavnosti cibule. Je to to hlavní, čím obec žije? Je to vaše chlouba?

Dá se říct, že ano. Kolikrát se mi stalo, že jsem byl v jiné části Česka, kde se mě ptali odkud jsem. Když jsem řekl, že z Račetic, nevěděli, ale svitlo jim, jakmile jsem dodal „cibule“. Říkali, tak to víme, to je mezi Kadaní a Podbořany. Vědí o nás v Praze, v Českých Budějovicích, i tam se mi to stalo.

Dost lidí má na plotě cedulku, že prodávají brambory, cibuli a podobně. To tu auta běžně zastavují a nakupuje se ze zahrady?

Dá se říct, že ano. Někdo jede kolem a řekne, potřeboval bych 25 kilo. Místní mají i stálé zákazníky, kteří k nim jezdí každý rok. Přijedou třeba i z Plzně.