Jiří Rejmann (46) je starostou obce šest let. Je rodák

z Perštejna, studoval na chomutovské průmyslovce

a z Technické univerzity v Liberci vyšel jako ekonom. Má syna.

Lidé žijí v Perštejně v objetí přírody, zároveň je tu ale i dost služeb. Schází něco z vašeho pohledu?

Myslím, že pro život na vesnici tu asi nechybí nic. Máme školku, školu, obchod, koupaliště, sportovní areál, dvakrát týdně sem jezdí lékař. Dokonce máme i soukromého investora, který opravuje kulturní dům, aby tu bylo větší vyžití.

Za jakých podmínek?

Je to dům, kde bývalo za mého dětství kino, v přízemí knihovna. Posledních možná i dvacet let byl nevyužívaný. Opravila se střecha, jinak dům trpěl vlhkostí, měl ošklivou fasádu a vnitřek byl nevyužitý. Rozhodovali jsme, co s ním. Jedna z možností byla, aby se zboural a získali jsme parkoviště. To by ale bylo poměrně nákladné, tak jsem pronesl možná zprvu z legrace, že když se najde někdo, kdo dům opraví tak, aby byl zase obecně prospěšný, dáme mu ho za korunu. A to se stalo.

Jak závazek vůči obci vypadá a co z toho bude mít nový vlastník?

Z mého pohledu dlouhodobou ztrátu, ale je to nadšenec, který je ochotný to podstoupit. Má rád staré domy a nerad vidí, když se bourají. Má tam být sál, kde bude možné pořádat občas nějaký ten koncert nebo představení, u toho restaurace či bar. Vznikne tam informační centrum, byt správce a v podkroví je záměr vybudovat pokoje pro návštěvníky. O Perštejn je v létě ze strany turistů velký zájem, apartmány u koupaliště i ubytovna ve sportovním areálu bývají standardně obsazené bez jakékoli inzerce. Zastupitelstvo objekt prodalo se závazkem, že z něj bude kulturní dům do roku 2024.

Jaké máte pro letošek nejzásadnější investice?

Nejzásadnější je pro nás školní jídelna a čistírna odpadních vod. Jídelna je u mateřské školky a slouží i škole, která je nedaleko. Udělala se z ocelových stavebních buněk, které se tam daly na tři až pět let, už tam jsou ale 17 let a stav tomu odpovídá. Nepovedlo se nám získat dotaci na dostavbu, zkoušeli jsme to několikrát. Současně jsme chtěli rozšířit kuchyň a navýšit kapacitu školky. Teď kreslíme jiný projekt, méně nákladný, kdy bychom se mohli vejít do pěti milionů. Pokud se nepodaří dotace, jsme připraveni to postavit za své.

Deník na návštěvě.Zdroj: DeníkČistička odpadních vod a kanalizace potřebuje rekonstrukci, v provozu je patnáct let a některé funkce už nejdou, jak by měly. Navíc přibývají další nemovitosti, takže je potřeba, aby měla čistička dostatečnou kapacitu. V rozpočtu počítáme s 3,2 miliony korun jak na čistírnu, tak opravy kanalizace.

Snažíte se také získat dotaci na workout hřiště a fit park. Kde mají být a postavíte je, i když dotaci nezískáte?

Zatím nepostavíme. Vymyslel jsem, že by mohlo být šestnáct workout prvků a strojů na fitness u sportovního areálu, byly by podél potoka, který spojuje Perštejn s Lužným. Máme hřiště pro děti do deseti let, pro mládež nic, tak jsem uvažoval, co dělat, aby se vyřádila.

Máte workouťáky?

Kdyby bylo hřiště, byli by i oni. Byli i parkouristé, lezli po střechách, to už trochu opadlo. Mladí mají chuť něco takového dělat, ale nemají moc kde.

Když dotaci nezískáte, bude to takto dál…

Nakreslím jiné hřiště, které by mohlo být místo starého dětského za úřadem. Myslím, že by se dalo udělat multifunkčně, děti by se nemusely oddělovat, byli by tam i mladí do 20 let. Vystřídají se časově, a když se potkají, nemusí to ničemu vadit.

Zdroj: DeníkCo chcete v Perštejně vylepšit v dalších letech?

Postupně opravujeme komunikace. Nejsou v kritickém stavu, znám obce, kde jsou horší, ale to asi není měřítko. Starat se o infrastrukturu je zásadní věc, stejně jako potřebujeme opravit čistírnu odpadních vod, tak potřebujeme dělat rekonstrukci kanalizační sítě, ta už je také ve značně zdevastovaném stavu. To jsou poměrně velké výdaje, takže nezbývá na nápady ve stylu „pojďme se bavit a hrát si“. I když je tu hezká vize, která by se mi líbila, a to hvězdárna na kopci Placák, kde jsou výborné světelné podmínky. Dalekohled by dal k dispozici jeden z místních, který si ho nechal vyrobit podle ruského patentu. Nebyla by to hvězdárna, kam se chodí, ale digitální záležitost. Díky internetu by se k pozorování mohl připojit každý. Pozemky ale nejsou obecní a jednání se soukromníkem zatím nedopadla.

Máte v obci vlastní zdroj pitné vody, což je dost výjimečné. Je to pro vás levnější?

Taková je představa lidí, že když je voda naše, musí být levnější. Není. Čerpáme vodu z podzemního zdroje ze štoly ve Vykmanově. Důl už se nepoužívá, je zakonzervovaný. Za kubík vody platíme dvě koruny. Museli jsme ale vybudovat celou infrastrukturu, patří nám systém vodovodů a kanalizace. Kvůli řidšímu osídlení máme náklady na provoz, které musíme rozpočítávat na kubík vody, dražší než velké společnosti ve městech.

Kde je tedy výhoda?

Máme kontrolu nad velmi kvalitním zdrojem vody. Obce, které to svěřily do rukou velkým vodohospodářským společnostem, se potýkají s různými věcmi, které to přináší.

Než jsem se za vámi vypravila, poslali mi místní lidé pár námětů, co by si přáli vylepšit. Jedna z námitek byla, že je v obci málo kulturních akcí, a když jsou, nepořádá je většinou obec, ale spolek Baráčníků. Ten byl místními hodně chválený. Jak to vidíte vy?

Ano, kultuře se věnují hlavně Baráčníci, my se ale jako obec na řadě akcí také nějak podílíme. Například masopust nebo svatováclavská jízda jsou jejich záležitost. Další akce pořádá také Pivovar Chalupník. Myslím si, že na to, jak je obec velká, se tady toho děje docela dost.

Údajně si hledíte více sportu…

To je možné, i když záleží, kam zařadíte závody fichtlů, jestli do sportu nebo do kultury. Sport je tu hodně o fotbale, Perštejn hraje kraj, ale v TJ Spartaku jsou i další oddíly jako volejbal, nohejbalisté jsou tu velmi aktivní, i stolní tenisté. Dámy se věnují cvičení a nordic walking. Sport je podporovaný, kultura je tu také. Samozřejmě nemáme zatím kino a sál, kde by se něco mohlo dít. To se ale snažíme změnit.

A poslední výtky směřovaly k tomu, že máte údajně v zimě špatně udržované chodníky a málo dětských hřišť, jedna z maminek psala, že raději vyráží do jiné obce.

Speciálně letos si myslím, že máme chodníky čisté jako nikdy dříve. Koupili jsme techniku, která je třikrát čtyřikrát výkonnější, poprvé jsme ji vyzkoušeli tuto zimu. Dětská hřiště máme tři, a jak už jsem řekl, naopak si myslím, že menší děti vyžití mají, teď něco pro starší.