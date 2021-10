Zdeněk Národa (49 let) Starostou je tři roky, zastupitelem osm. Dříve pracoval na státní veterinární správě hygieny potravin, kde dělal dozor nad živočišnými produkty. Baví ho zemědělství. Má dvě děti, s rodinou jezdí na kole, lyžuje a zdolává hory.

Jakou máte v Droužkovicích občanskou vybavenost a myslíte si, že je dostačující?

Myslím si, že to nejdůležitější tu máme. Podstatné je, že sem zajíždí městská doprava, pro mladé rodiny máme školku, je tady krámek, kulturní dům, bowling, koupaliště a hřiště. Dokonce máme dvě hospody, jednu obecní, kterou pronajímáme v objektu kulturního domu, a soukromou, v létě je ještě v provozu občerstvení na koupališti. V jeho areálu jsme v uplynulých letech investovali do nových buněk na občerstvení a sociálního zařízení. Také tu vyrostlo malé dětské hřiště. Určitě by se u nás dalo něco zlepšit, základ je ale dobrý a postupně se ho budeme snažit ještě zlepšovat.

Do čeho dává letos obec nejvíc peněz?

Největší investiční akcí je cyklostezka Droužkovice – Březno, tento náš úsek doplní už hojně používanou cyklostezku, díky které se cyklisté dostanou z Kadaně až do Žatce. Měli jsme tu pro cyklisty jen takový ošklivý úsek přes panely, kdy bylo nutné jet 100 až 150 metrů po hlavní silnici, než jste se napojili na cyklostezku. Problém to byl hlavně pro rodiny s dětmi. Nově jen přejedou silnici, kde bude dopravní značení. Bude to bezpečnější. Už proběhlo zaměření, ještě teď na podzim by se měly udělat zemní práce a na jaře se položí asfalt. Bude hladký, takže se na něm svezou i in-line bruslaři. Nákladově jsme na zhruba sedmi milionech korun, hrazené jsou ale z vládních ekomiliard, my zaplatili jen projekt. Šlo o nějakých 300 tisíc.

Dále děláme multifunkční hřiště. Bude moderní s mantinely, sítěmi, basketbalovými koši a umělým povrchem, který bude využitelný i pro děti. Necháme na něj namalovat skákací panáky a další atrakce.

Takže plus dětské hřiště v provedení 2D…

Ano. Myslím si, že se na multifunkční hřiště dost lidí těší. Právě se na něm dělá. Správně mělo být hotové už teď v říjnu, ale protože je teď obecně nedostatek stavbařů a materiálu, trochu se nám posunul termín i cena. Hotové by mělo být do konce podzimu, nákladově jsme na zhruba dvou milionech korun. V tomto případě využijeme na úhradu části nákladů dotaci z ministerstva pro místní rozvoj.

Zdroj: DeníkMáte obecní pozemky, kde by se mohla rozšiřovat výstavba rodinných domků?

Máme tady menší plochu, kterou bychom mohli zasíťovat také s pomocí peněz z ekomiliard, a pak je tu ještě velká lokalita u koupaliště. Nijak na to ale nespěcháme. Jsme limitovaní naší čistírnou odpadních vod, která už nepobere dalších třicet čtyřicet domů, jako to bylo v případě naší poslední velké výstavby, kdy vznikla ulice Větrná. Ani tu není nálada dělat nějaké větší sídliště. Hodně nám sice volají lidé z měst, že chtějí na vesnici, je nás ale kolem osmi set a máme pocit, že je to na vesnici až dost.

Nějaká výstavba tu ale probíhá na soukromých pozemcích. V prostoru bývalého JZD, kde byl starý rozbitý kravín, například staví soukromý investor řadové domky. Jsme rádi, že se budova opraví a bude nějak vypadat, protože byla pro ostudu. Staví se také tři domky na dalším pozemku a ještě jeden u Hačky.

Za humny máte skoro padesátitisícový Chomutov, což je na jednu stranu výhodné, protože máte všechny služby na dosah, na druhou stranu se vás můžou týkat i nepříjemné jevy typické pro město. Jak to vidíte?

Upřímně, také už jsme tu sbírali jehly a stříkačky, našli jsme je za obcí dvakrát třikrát. Bylo to směrem k dálnici a pak na druhém konci obce. Šlo vyloženě o hromádky, kde toho bylo dost. V jednom případě mi volali v zimě rodiče, kteří sáňkovali s dětmi, a našli pytlík se stříkačkami. Rozmohl se tu nešvar sprejování na veřejných stavbách a mobiliáři.

Zdroj: DeníkCo je tu největším problémem z vašeho pohledu?

Lidé by si přáli nové koupaliště - máme betonovou nádrž s přírodní vodou. Stavba a provoz moderního koupaliště by ale byly drahé. Dost problém je pro nás také hluk z dálnice a že se k nám přibližuje šachta. Na druhou stranu šachta nám i hodně pomáhá, platí zametací vůz, který u nás uklízí cesty, a pomáhá i finančně.

Největší problém jsou pro nás asi černé skládky. Každé jaro je likvidujeme a vždy nasbíráme dvě tři multikáry nepořádku, kde jsou staré ledničky, pračky a pneumatiky. Hrozné. Dokonce nám někdo za obcí vyhodil mrtvou ovci. Snažíme se černé skládky za pomoci Chomutova regulovat tak, že jsme ve spolupráci s městem Chomutovem osadili všechny příjezdové cesty k rybníkům na Pražských polích závorami. To nám hodně pomohlo. Samozřejmě třeba rybáři nadávají. Vše má svá pro a proti. O závory nás už požádali také zemědělci, kteří jezdí po cestách mezi Březnem, Hrušovany, Všehrdy a Droužkovicemi po takzvaném letišti, aby se tam nedostala auta s odpadem. Byly by to závory, které vozy nepustí, cyklisté ale projedou.