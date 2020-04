Tentokrát jsme se ptali starosty obce Březno u Chomutova Zdeňka Valenty.

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Co se týče koronaviru, velkým problémem v naší obci, ale i v celé republice, je určitě omezený sociální kontakt. Naši občané jsou zvyklí žít bohatým kulturním životem – to je v této chvíli nemožné. Je však dobré, že vláda uvolnila opatření, které se týká sportovních aktivit. Naši občané mohou hrát tenis i různé míčové hry, velmi využívaná je i in-line dráha včetně venkovních posiloven.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Hluboce si vážím našich žen, které sedly k šicím strojům a šily pro občany roušky. Během týdne jsme tak mohli rozdat roušky zdravotně a věkově znevýhodněným občanům a později i ostatním. V době, kdy byl zoufalý nedostatek ochranných pomůcek, mohli jsme roušky distribuovat nejdříve nejstarším občanům, policistům i pracovníkům OÚ a každému, kdo roušku neměl. Ještě jednou všem, kteří pomáhali druhým, velice děkuji. Díky kontaktům s jedním z našich bývalých občanů jsme získali potřebné dezinfekční prostředky a ty si lidé vyzvedávali v místním infocentru. Tím chci říci, že pro nás zásilka Anti-covidu měla cenu zlata. Velmi si také cením práce zaměstnanců OÚ, dezinfekčními prostředky ošetřovali plochy kolem obchodů, autobusových zastávek i kolem místní pošty. Dezinfikovaly se jednotlivé vchody panelových domů včetně zábradlí, klik u vstupních dveří a vypínačů. Tito pracovníci zdolávali kolem 1000 schodů denně. Musím také pochválit naše občany, respektovali vládní nařízení i potřebná místní opatření. Domnívám se, že občané Března v prvním kole boje proti koronaviru uspěli. Věřím, že si povedeme dobře i v budoucnu.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Jsem toho názoru, že vláda zareagovala na nebezpečí spojené s koronavirem s mírným zpoždění, ale rozhodně lépe než v okolních státech. Na nás pak bylo, abychom vydaná nařízení respektovali, a to se stalo. Z kraje jsme získávali metodické pokyny, vyhlášky a jednotlivá nařízení v písemné formě. Ochranné pomůcky neměli ani zdravotníci, natož obce. Kraj by se měl na takové situace mnohem lépe připravit a věřím, že tomu tak v příštích dnech a měsících bude. Pokud by vedení kraje situaci v budoucnu podcenilo, bylo by to neodpustitelné.