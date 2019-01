Tušimice – Nový majitel slíbil, že letos ceny za svoz odpadu zvyšovat nebude. Za získané stamiliony korun koupí doly těžební stroje.

Ilustrační snímek | Foto: Reuters

Severočeské doly prodaly obří skládku v Tušimicích. Získal ji odpadový holding Marius Pedersen.

Kolik těžaři za obří jámu plnou smetí získali, není jasné. „Cenu nezveřejníme, toto je obvyklá praxe při podobných transakcích,“ říká mluvčí Severočeských dolů Vladimír Budínský. V každém případě šlo o stovky milionů korun.

Podle obchodního rejstříku byla jmenovitá hodnota akcií Skládky Tušimice a.s. něco přes sto milionů korun. V roce 2008 měla zisk tři miliony korun při obratu přes třicet milionů korun, podobně měla dopadnout i v roce 2009.



Skládka: Výnosný byznys

Vzhledem k tomu, že do Tušimic se odpad bude vozit ještě nejméně třicet let, jde o poměrně výnosný byznys se zaručenými výnosy. A tomu určitě odpovídala i cena, i když zůstává neveřejná.

Výběrové řízení vyhrála skupina Marius Pedersen. „Skládku Tušimice získala nejvyšší finanční nabídka. Nabyvatel má zkušenosti s provozováním skládky a je zde záruka jejího dlouhodobého fungování,“ informuje Budínský.

Nový majitel není na českém trhu odpadů žádným nováčkem ani trpaslíkem, v roce 2009 dosáhla firma obratu přes čtyři miliardy korun. Rovněž skupuje skládky či odpadové firmy po celých Čechách. Svou stopu zanechává i na Chomutovsku, kromě jiného vlastní skládku ve Vysoké Peci nebo provozuje technické služby pro město Klášterec.



Letos nezdražíme

Minipodíly si ve skládce ponechala i města Chomutov, Klášterec a Kadaň, která odpad do Tušimic vyvážejí. Umožňuje jim to se účastnit valných hromad, pravidlem také bývá účast zástupců měst v orgánech akciové společnosti.

„Ujistili nás, že by se neměly změnit žádné poplatky směrem k občanům ani k výběru za skládkovné v tomto roce, mělo by to běžet jako doposud. Takže snad to bude v pořádku,“ říká starosta Kadaně Jiří Kulhánek.

Získané miliony investují Severočeské doly zpět do těžby. „V současné době naše společnost investuje do obnovy těžební techniky. Koncem roku byl uveden do provozu nový zakladač na Dole Bílina, staví se zde nový skrývkový bagr. Připravujeme investici do modernizace pasové dopravy uhlí,“ popsal mluvčí společnosti Budínský.

Prodejem skládky se těžaři zbavili své dceřinné společnosti, firma se soustředí na dobývání, úpravu a prodej uhlí. Podle Budínského se v nejbližší době podobný prodej jiné dceřinné společnosti neplánuje.