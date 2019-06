Paní Františka Votavová rozkrojila dort ozdobený číslicí 103 a převzala dárky od rodiny, přátel, pracovníků domova i vedení města. U dubu žije posledních patnáct let a podle svých slov spokojených. Těší se poměrně dobrému zdraví, hůře slyší. Ráda plete, vypráví vtipy a je pověstná svou milou náturou.

V Jirkově žila se svou rodinou od padesátých let, vdaná byla úctyhodných 74 let, což si vysloužilo zápis do knihy rekordů.

Františka Votavová ovdověla před třemi lety. Těší se ze tří vnoučat, pěti pravnoučat a dokonce jednoho prapravnoučete.

Františka Votavová oslavila 103. narozeniny. Foto: MÚ Jirkov/Vladimír Vacula