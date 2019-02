Do projektu Spartanská odysea se zapojily takzvané Spartan Training Groups Czech Republic. Tedy tréninkové skupiny, které fungují pod záštitou extrémního překážkového závodu Spartan race. Na konci ledna vyběhly první skupiny z Lázní Kynžvart a po téměř 420 kilometrech přešla štafeta tento týden na sportovce z Kadaně a Spořic. Předání sportovci často spojí s konkrétním během. Tak se například dostal štít ve středu večer na chomutovské náměstí. „Přiběhli jsem sem v rámci běhu Spořická šestka. Dneska jsme s ním urazili šest kilometrů,“ popisuje spořický úsek odysey trenér zdejších sparťanů Stanislav Mrkáček. „V předchozích dnech jsme ale štít vzali i na tréninky a další běhy, abychom nějaké kilometry přidali,“ doplňuje Mrkáček.

Odysea má pravidla, kterými se skupiny při putování řídí. Štít smí být mezi městy přenášen pouze během či chůzí, tedy žádným dopravním prostředkem. Odběhané či nachozené kilometry se zapisují do aplikace. „Tam se zobrazuje odběhaná trasa, což je i kontrola proti podvádění a přidávání kilometrů,“ líčí chomutovský trenér sparťanské skupiny Tomáš Belej.

Štít si od chomutovské skupiny během víkendu přeberou sparťané ze Strupčic, na začátku dalšího týdne se vydá na cestu do mosteckého okresu a odtud dál do Ústeckého kraje. Celkem by štít měl urazit cestu dlouhou téměř 3000 kilometrů a ponese ho sedm desítek skupin. „Cesta končí v září na Lipně. Odběhané kilometry nadace přepočítá na peníze, které na Lipně předá handicapovaným dětem“ dodává Belej.

Série závodů Spartan race má totiž speciální akce i pro děti se zdravotním omezením. Ať už jsou nevidomé, připoutané na vozíček nebo jim chybí končetiny. Závodí na speciálně přizpůsobené trase, kde je čeká třeba tahání pneumatik, překážkový běh nebo různé formy šplhu.

Akce Spartanská odysea se koná letos poprvé. Patronát nad ní si vzala Nadace Nova.

Přidejte se i vyDo Spartanské odysey se můžete zapojit i vy, když se přidáte k tréninku skupiny. Příležitost ale máte, i pokud zrovna pro posilování svalů nehoříte. Můžete povzbudit skupiny u předávání, program se dozvíte z facebookové stránky Spartanská odysea. Nebo lze přispět na účet 4228732329/0800. Vždy zadejte variabilní symbol 1012019.