Chomutov - V obřím areálu bude mít každý sport vlastní areál, koulaři nebudou dělat ďolíky do fotbalového hřiště.

TAK JAK TO BUDE? Vpravo nahoře atletický areál, vedle něho fotbalový stánek. Vpravo zastřešený zimní stadion. | Foto: Vizualizace: MM Chomutov

Obří areál na Zadních Vinohradech bude vypadat jinak, než se předpokládalo. Změnu si vyžádali sportovci.

Původně měla vedle zimního stadionu vyrůst jeho letní obdoba. Na jeho ploše by se potkávali fotbalisté s atlety, okolo hřiště by vedla atletická dráha. Na trávníku by padaly góly i létaly oštěpy. Nově město počítá s tím, že na Zadních Vinohradech vyrostou areály dva, pro každý sport zvlášť.

Fotbal a atletika: každý svůj stadion

Fotbalisté se dočkají malého stadionu téměř podle anglického vzoru, kdy hřiště od diváků neodděluje atletická dráha a mají tak blíže k samotné hře. Kapacita zůstane stejná, na čtyři tribuny, které obklopí hřiště, se vejde pět tisíc lidí. Padne tak původní stavba jedné velké zastřešené tribuny, podle primátorky Ivany Řápkové se zmenšením tribun ušetří peníze.

Hned vedle budou mít svůj prostor atleti. Dráha, sektory pro skoky do dálky i výšky, pro koulaře a další vybavení vyrostou na místě, které mělo sloužit jako tréninková plocha pro fotbalisty.

Podle města si změny vyžádaly samy sportovní kluby, například fotbalisté se báli o kvalitu trávníku, na kterém by soutěžili kladiváři či koulařky.

S novým rozložením sportovišť přibude atletům i omezení. Na původní tréninkovou plochu se totiž nevejde čtyřsetmetrový běžecký ovál, bude o sto metrů kratší. Podle radního Jindřicha Stádníka, který se sportovci jednal, to ale nebrání pořádání republikových závodů. Na zastupitelstvu zazněly i hlasy, že pro pořádání top soutěží třistametrová dráha nestačí.

Oba kluby přes své předsedy uvedly, že nové areály pomohou jejich sportu. Fotbalisté, kteří nyní koupou jen divizi, doufají, že je nový areál nakopne k lepším výkonům a k postupu do vyšších soutěží.

Inline dráha

Další novinkou, se kterou původní projekt nepočítal, bude inline dráha, která povede podél areálu. Na ní se budou moci vyřádit hlavně příznivci jízdy na kolečkových bruslích. Kromě toho vyroste u sportovišť jedna či dvě horolozecké stěny.

Nyní se na Zadních Vinohradech staví zimní stadion a tréniková hala, s letními stánky se začne nejpozději v roce 2011, podle předpokladů by mělo být vše hotovo v květnu roku 2012.