David by mohl žít běžným klukovským životem, ve kterém by bylo místo hlavně pro hraní basketbalu, stavění z lega a největší starost by představovala škola. Jedenáctiletý Chomutovan se ale pere s akutní formou leukémie. Zdá se, že to nejhorší má za sebou, přesto ho čeká poslední blok chemoterapie a po ní zdlouhavý proces uzdravování. Podpořit ho chtějí místní sportovci, kteří v sobotu pořádají celodenní charitativní akci ve sportovním areálu Cihla v Chomutově. Výtěžek poslouží Davidově rodině.

Davida a jeho rodinu mohou dárci podpořit, když pošlou finanční dar na transparentní účet: 4251845073/0800

„Davídek i všichni kolem něj si zaslouží kapičku štěstí navíc po tom, čím vším si procházejí. My jsme tu s druhým ročníkem Poháru Naděje, abychom jim pomohli alespoň po finanční stránce a zároveň jako morální a psychická vzpruha,“ přiblížil Jan Radimský, pořadatel akce a zakladatel fotbalového klubu Chelsea Chomutov.

Davida Kunderta na letošní ročník nominoval Vladimír Čimpera – Jirkovan, který byl hrdinou loňského prvního ročníku. I on bojoval s leukémií, nemoc ale byla silnější. „Kluci byli domluvení, že se teď setkají na hřišti. Bohužel Vládík nedávno zemřel, bylo to v den Dádových narozenin. Zamávalo to s námi,“ netají pohnutí Davidova maminka Michaela Kundertová. „Letošek je pro nás připomenutím loňského poháru a toho dobrého, co Vláďa s pořadateli rozjel. Pro Dádu, který jde do finále léčby, to bude velká psychická podpora,“ nepochybuje.

Kromě toho má charitativní akce přinést i peníze navíc. Nikoli na léčbu, ta je hrazená pojišťovnou.

„Pomůžou nám s financováním cest do Prahy, kam jezdíme do nemocnice, a také s plněním Dádových snů,“ vysvětila paní Kundertová. „Jak mu řekl Vládík: Lego na stromech neroste. Věděl totiž, že je David maniak do stavění,“ dodala maminka nemocného chlapce.

Pohár Naděje přinese turnaje ve fotbale a plážovém volejbale, které mohou diváci sledovat už od rána. Dále celodenní zábavu pro děti a dospělé doprovázenou opékáním buřtů, občerstvením od grilovaného masa po sladkosti včetně zmrzliny a večerní živou muziku. Program v Cihle začne v sedm ráno a skončí až s půlnocí.

Podle pořadatele lidé nejlépe akci podpoří, pokud přijdou a něco si koupí nebo přispějí na transparentní účet. „Také mohou říct svým kamarádům, ať udělají totéž,“ vyzval Radimský.

První ročník ho nezklamal, lidé tehdy darovali přes 65 tisíc korun, které rodině Vládi Čimpery pomohly s financováním cest do nemocnice. „Výsledek sbírky tehdy předčil naše očekávání a atmosféra i účast byla fantastická. Myslíme si, že by to v sobotu mohlo být podobné,“ vyjádřil své očekávání pořadatel.

Vladimírovi Čimperovi chtějí sportovci věnovat minutu ticha. „Vnímáme ho jako patrona Poháru Naděje,“ uvedl Radimský.