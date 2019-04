Spořice podpoří třídění v domácnostech zvláštními pytli

Spořice - Sklo do zelené, papír do modré a plasty do žluté. Podle statistik třídí odpad většina domácností.

Ilustrační foto.

Pohodlnější separování odpadu v domácnostech budou mít obyvatelé Spořic. Obec místním zakoupila speciální sady tašek na tříděný odpad. Mají tři díly, tvoří ji taška modré, zelené a žluté barvy. Obyvatelé Spořic si tašky mohou vyzvednout zdarma na obecním úřadě. (hun)

