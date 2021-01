„Původně jsem cvičila dětičky v sokole a podíleli jsme se na živém betlému pod rozsvíceným vánočním stromkem. Pak se to trochu rozšířilo,“ zmínila paní Petra. „Místní dříve připravovali karneval, pak se toho ale nějak vzdali a ujala se toho obec. Zaplatila klauna, který dělal balónky a podobně. Když jsem pak slyšela, kolik taková věc stojí, řekla jsem, že to budeme dělat sami. Ušijeme kostýmy, připravíme program a zadarmo,“ doplnila.

Zdroj: DeníkK tomu se postupně přidaly další akce jako Velikonoce, pálení čarodějnic včetně pohádkové stezky nebo Mikuláš s čerty.

„Nejvíc práce je s karnevalem, protože chci, aby to pokaždé bylo něco jiného. Třeba loni jsem jako téma zvolila krtečka, takže krtečkové byly i soutěže, aby to zapadalo. A takhle je to se vším,“ poznamenala. „Nejméně se toho dá vymyslet asi u čerta s Mikulášem, ale i tam se snažíme. Třeba vytáhneme plentu jako na divadle, tam hrají čerti karty, Lucifer sedí v křesle a nakonec vlítnou na děti. To se jim líbí nejvíc,“ dokreslila.

Do příprav je zapojený i její partner a děti. „Máme jich hodně, každý dvě své, všechny jsou v naší péči,“ zmínila se smíchem Petra. „Jsme tedy šestihlavý rodinný tým,“ dodala s tím, že práce na každé z akcí zabere téměř dva měsíce.



Odvedená práce jí přináší uspokojení, protože se může podílet na něčem, co místní spojuje. Největší odměnou je, když to spořické diváky opravdu nadchne. „Děláme to, protože tu jsme spokojení. Je to díky dobrým vztahům a dobrému starostovi. Být tu jiný, možná toho nechám,“ doplnila Petra. V jejích rukách je i příprava příměstských táborů pro spořické děti. Začíná s ní už teď v lednu.

Petra Pragerová žije ve Spořicích tři desetiletí. Známá je i v Chomutově, protože má v Nerudově ulici krámek se zahradními přebytky. Nabízí tam ořechy, jablka, čerstvé květiny ze zahrady, sazenice a mnoho dalšího.